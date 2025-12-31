Takto si cestovanie nepredstavovali: Sneh zasypal vagón vlaku, nezvyčajné zábery obleteli internet

Cestujúci vlakom Ex 502 Kriváň z Košíc do Bratislavy zažili v utorok 31. decembra situáciu, ktorá pôsobila skôr ako zlý vtip než bežná jazda vlakom. V jednom z vozňov sa nachádzalo veľké množstvo snehu, cez ktorý museli ľudia prechádzať priamo v interiéri súpravy.
Na problém upozornila aj satiristická stránka Zomri, ktorá video šírila na sociálnych sieťach. Zábery pôvodne zverejnil jeden z cestujúcich, pričom podľa portálu TV Markíza vznikli v úseku trate pri Trnave.
Podlaha takmer celá pokrytá snehom
Video jasne ukazuje vagón, ktorého podlahu takmer celú pokrýva sneh. Incident sa odohral vo vlaku prevádzkovanom spoločnosťou ZSSK. Video sa rýchlo rozšírilo internetom a vyvolalo množstvo reakcií. Pre cestujúcich však nešlo o zábavnú kuriozitu, ale o výrazné zníženie komfortu počas cesty.
