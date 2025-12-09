Takmer 100 000 eur za parkovanie. Letecká spoločnosť „zabudla“ lietadlo na letisku, všimla si to po 13 rokoch

Ilustračná foto: Profimedia

Martin Cucík
Kuriózny prípad v Indii, letecká spoločnosť "zabudla" na svoje lietadlo.

Na letisku v Kalkate si všimli nezvyčajnú vec. Lietadlo spoločnosti Air India tam stálo dlhých 13 rokov. Firma si to nevšimla, muselo na to upozorniť až letisko, ktorému stroj roky zaberal priestor.

Hoci ho zamestnanci fyzicky videli každý deň, v dokumentoch neexistoval a nefiguroval ani v odpisových položkách, poistení či údržbe. Informoval o tom denník economictimes.

Ozvalo sa až samotné letisko

Zvláštnosť vyšla najavo až po tom, ako letisko v Kalkate oficiálne požiadalo Air India o odstránenie starého stroja, pretože zaberal miesto na ploche. Táto žiadosť spustila interný audit, ktorý odhalil, že tento Boeing úplne zmizol z evidencie fixného majetku.

Prípad ukázal, ako veľmi boli pred privatizáciou Air India zanedbané procesy riadenia majetku. V ére pred prevzatím spoločnosti sa podľa expertov strácal prehľad aj o obrovských aktívach v hodnote miliónov dolárov. Zlyhala kontrola, administratíva aj interné postupy.

Parkovanie? Takmer 100 000 eur

14. novembra ho naložili na špeciálny ťahač a previezli do Bengalúru vzdialeného približne 1 900 kilometrov. Dlhé roky nečinnosti však neboli zadarmo. Len za parkovanie zaplatila Air India letisku v Kalkate počas 13 rokov vyše 95-tisíc eur. Tento rok preto padlo rozhodnutie presunúť stroj inde.

Transport lietadla je súčasťou širšieho plánu, v rámci ktorého sa letisko zbavuje starých a nepoužívaných strojov, aby získalo priestor na novú infraštruktúru, vrátane dvoch pripravovaných hangárov. Spoločnosť Air India už z Kalkaty predala desať vyradených lietadiel, a viaceré z ich trupov skončili v rukách súkromných kupcov, ktorí z nich vytvorili tematické reštaurácie v štýle letectva.

Tata Group upratuje staré hriechy

Po prevzatí Air India v roku 2022 sa Tata Group pustila do rozsiahlej modernizácie procesov a kontroly majetku. Náhodný objav „strateného“ Boeingu sa podľa vedenia spoločnosti stal typickým príkladom problémov, ktoré teraz postupne odstraňujú.

Aerolinka zavádza nové kontrolné mechanizmy a elektronické systémy, aby sa podobné situácie v budúcnosti neopakovali. Flotila aj interné procesy prechádzajú modernizáciou, ktorá má priniesť poriadok po rokoch chaosu.

