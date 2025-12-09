Takmer 100 000 eur za parkovanie. Letecká spoločnosť „zabudla“ lietadlo na letisku, všimla si to po 13 rokoch

Na letisku v Kalkate si všimli nezvyčajnú vec. Lietadlo spoločnosti Air India tam stálo dlhých 13 rokov. Firma si to nevšimla, muselo na to upozorniť až letisko, ktorému stroj roky zaberal priestor.
Hoci ho zamestnanci fyzicky videli každý deň, v dokumentoch neexistoval a nefiguroval ani v odpisových položkách, poistení či údržbe. Informoval o tom denník economictimes.
Ozvalo sa až samotné letisko
Zvláštnosť vyšla najavo až po tom, ako letisko v Kalkate oficiálne požiadalo Air India o odstránenie starého stroja, pretože zaberal miesto na ploche. Táto žiadosť spustila interný audit, ktorý odhalil, že tento Boeing úplne zmizol z evidencie fixného majetku.
The ‚Lost‘ Air India 737, VT-EHH, has been acquired by Bengaluru Airport (BIAL), where it will be used for Training of MRO Engineers
However, as per a tender from BIAL earlier this year, this could be used for Fire Training
via : https://t.co/uV2lzoPqjp
📸 @flyingTrini pic.twitter.com/WUxjsiYtMY
— AviationAll (@AviationAll_) November 26, 2025
Prípad ukázal, ako veľmi boli pred privatizáciou Air India zanedbané procesy riadenia majetku. V ére pred prevzatím spoločnosti sa podľa expertov strácal prehľad aj o obrovských aktívach v hodnote miliónov dolárov. Zlyhala kontrola, administratíva aj interné postupy.
Parkovanie? Takmer 100 000 eur
14. novembra ho naložili na špeciálny ťahač a previezli do Bengalúru vzdialeného približne 1 900 kilometrov. Dlhé roky nečinnosti však neboli zadarmo. Len za parkovanie zaplatila Air India letisku v Kalkate počas 13 rokov vyše 95-tisíc eur. Tento rok preto padlo rozhodnutie presunúť stroj inde.
Transport lietadla je súčasťou širšieho plánu, v rámci ktorého sa letisko zbavuje starých a nepoužívaných strojov, aby získalo priestor na novú infraštruktúru, vrátane dvoch pripravovaných hangárov. Spoločnosť Air India už z Kalkaty predala desať vyradených lietadiel, a viaceré z ich trupov skončili v rukách súkromných kupcov, ktorí z nich vytvorili tematické reštaurácie v štýle letectva.
Tata Group upratuje staré hriechy
Po prevzatí Air India v roku 2022 sa Tata Group pustila do rozsiahlej modernizácie procesov a kontroly majetku. Náhodný objav „strateného“ Boeingu sa podľa vedenia spoločnosti stal typickým príkladom problémov, ktoré teraz postupne odstraňujú.
Aerolinka zavádza nové kontrolné mechanizmy a elektronické systémy, aby sa podobné situácie v budúcnosti neopakovali. Flotila aj interné procesy prechádzajú modernizáciou, ktorá má priniesť poriadok po rokoch chaosu.
