Tajomné schody v Prahe sa stali hitom internetu: Ľudia hovoria, že z nich majú zvláštne pocity

Architektúra dokáže niekedy zázraky a je až neuveriteľné, čo je ľudstvo schopné postaviť. Od egyptských pyramíd až po najvyššiu budovu sveta. Občas sa však nájdu aj stavby, ktoré si prinajmenšom zvláštne a ľudia sa nad nimi pozastavujú.
Medzi takéto stavby patrí aj zvláštne schodisko v Prahe. Nachádza sa medzi domami na Husitskej 34 a Řehořovej 37 a stalo sa hitom internetu. Fotografia zverejnená vo facebookovej skupine Death Stairs má už 5200 reakcií. „Tieto po**até strmé schody v Prahe, ktoré vedú odnikiaľ k zablokovanej bráne,“ napísal k postu jeho autor.
Objavili sa aj vo filme
Hoci dnes už schody nemajú využite, v minulosti spájali obe spomínané ulice a objavili sa aj vo filme Juraja Jakubiska, píše web Cosa. „Dlhé schodisko so 72 stupňami je jedným zo zabudnutých miest Žižkova. Predtým prepojovalo Řehořovu ulicu s Husitskou ulicou a prekonávalo značný výškový rozdiel. Podoba schodiska zo 60. rokov bola zachytená vo filme Kristove roky režiséra Juraja Jakubiska,“ píše web.
Dnes už však len chátrajú. Schody vyvolali medzi používateľmi búrlivú diskusiu. „Vyzerá to ako ideálne miesto na ľahké popíjanie na verejnosti s kamošmi,“ napísal jeden z nich. Ďalší z nich zašiel ďalej a za schodiskom hľadá niečo tajomné. „Viete, tie schody pôsobia trochu tajomne tým, že vedú odnikiaľ nikam, sú zanedbané, schátrané, rozpadajú sa, ako keby kedysi mali nejaký tajný význam, ktorý v dnešnej dobe už nemôžeme odhaliť,“ napísal.
Pravdou však je, že schody majú svoje dni zrejme zrátané. Na ich mieste by mohol vzniknúť polyfunkčný dom a počas výstavby budú zničené. Na druhej strane, dokumentácia pochádza ešte z roku 2016.
