Tajomné schody v Prahe sa stali hitom internetu: Ľudia hovoria, že z nich majú zvláštne pocity

Foto: ŠJů (cs:ŠJů), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons / Facebook - David Franz

Roland Brožkovič
Architektúra dokáže niekedy zázraky a je až neuveriteľné, čo je ľudstvo schopné postaviť. Od egyptských pyramíd až po najvyššiu budovu sveta. Občas sa však nájdu aj stavby, ktoré si prinajmenšom zvláštne a ľudia sa nad nimi pozastavujú.

Medzi takéto stavby patrí aj zvláštne schodisko v Prahe. Nachádza sa medzi domami na Husitskej 34 a Řehořovej 37 a stalo sa hitom internetu. Fotografia zverejnená vo facebookovej skupine Death Stairs má už 5200 reakcií. „Tieto po**até strmé schody v Prahe, ktoré vedú odnikiaľ k zablokovanej bráne,“ napísal k postu jeho autor.

Objavili sa aj vo filme

Hoci dnes už schody nemajú využite, v minulosti spájali obe spomínané ulice a objavili sa aj vo filme Juraja Jakubiska, píše web Cosa. „Dlhé schodisko so 72 stupňami je jedným zo zabudnutých miest Žižkova. Predtým prepojovalo Řehořovu ulicu s Husitskou ulicou a prekonávalo značný výškový rozdiel. Podoba schodiska zo 60. rokov bola zachytená vo filme Kristove roky režiséra Juraja Jakubiska,“ píše web.

Foto: Facebook – David Franz

Dnes už však len chátrajú. Schody vyvolali medzi používateľmi búrlivú diskusiu. „Vyzerá to ako ideálne miesto na ľahké popíjanie na verejnosti s kamošmi,“ napísal jeden z nich. Ďalší z nich zašiel ďalej a za schodiskom hľadá niečo tajomné. „Viete, tie schody pôsobia trochu tajomne tým, že vedú odnikiaľ nikam, sú zanedbané, schátrané, rozpadajú sa, ako keby kedysi mali nejaký tajný význam, ktorý v dnešnej dobe už nemôžeme odhaliť,“ napísal.

Pravdou však je, že schody majú svoje dni zrejme zrátané. Na ich mieste by mohol vzniknúť polyfunkčný dom a počas výstavby budú zničené. Na druhej strane, dokumentácia pochádza ešte z roku 2016.

