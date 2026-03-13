Tajná operácia priniesla veľký úlovok: Odhalili nelegálnu výrobu cigariet, škoda sa blíži k miliónu eur

Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) odhalili v okresoch Topoľčany a Trnava nelegálnu výrobňu cigariet a sklad komponentov na ich výrobu a distribúciu. Predbežná škoda na spotrebnej dani je takmer 900 000 eur. Ide o medzinárodnú organizovanú skupinu.
Informoval o tom hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč. „Realizácia s krycím názvom ‚Rovina‘ prebiehala od 25. februára do 9. marca v spolupráci s ozbrojenými príslušníkmi Colného úradu Nitra,“ priblížil s tým, že prípad odhalili na základe medzinárodnej spolupráce a vlastnej operatívno-pátracej a analytickej činnosti príslušníkov FS.
Zaistili tisíce balení cigariet aj tabak
„V priemyselných objektoch boli zaistené spotrebiteľské balenia cigariet bez kontrolnej známky, veľké množstvo tabaku a komponentov na výrobu cigariet, ako aj technologické zariadenia určené na ich nelegálnu výrobu,“ ozrejmil. Príslušníci finančnej správy zaistili okrem iného 12 345 spotrebiteľských balení cigariet rôznych značiek, 2140 litrov minerálneho oleja, 579 kilogramov tabaku, 1493,3 kilogramu cigaretového prachu, 2592,2 kilogramu cigaretových nepodarkov, 150,2 kilogramu tzv. nekonečného cigaretového povrazca a 84 paliet komponentov na výrobu cigariet.
„Okrem tabakových výrobkov boli zaistené aj technologické zariadenia na spracovanie tabaku a balenie cigariet vrátane sušičky tabaku, brusičky nožov na rezanie tabaku a ďalšieho technického vybavenia,“ spresnil s tým, že súčasťou zaistenia bola aj komunikačná a monitorovacia technika, rušička signálu, zariadenia na odhaľovanie monitorovania, ako aj logistické prostriedky – dva ťahače, štyri návesy, osobné motorové vozidlo a vysokozdvižný vozík.
Škoda na dani je takmer 900 000 eur
Predbežná škoda spôsobená na spotrebnej dani z tabakových výrobkov je vyčíslená na 895 974 eur. „Predbežná hodnota zaistených technologických zariadení určených na výrobu tabakových produktov predstavuje približne 180 000 eur,“ doplnil. Prišlo k zadržaniu štyroch osôb. Organizovaná skupina je trestne stíhaná pre prečin porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru a prečin nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov.
