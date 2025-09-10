Svetoví politici sa vyjadrili k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Vidia v tom desivé úmysly ruského prezidenta

Kaja Kallasová Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
Kaja Kallasová aj Boris Pistorius vidia v dnešnom incidente medzi Poľskom a ruskými dronmi jasný úmysel.

Ruský prezident Vladimir Putin sa narušením poľského vzdušného priestoru snaží otestovať jednotu Západu, uviedla to v stredu šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová. Pochybnosti o náhode či chybe vyjadril aj nemecký minister obrany Boris Pistorius.

TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.

„Chce nás otestovať, zistiť, ako ďaleko môže zájsť. Zakaždým je ešte smelší, pretože si to môže dovoliť, keďže naša reakcia nebola dostatočne silná. Myslím si, že je to odkaz, ktorým sa snaží otestovať našu jednotu,“ povedala Kallasová novinárom.

Šéfka diplomacie EÚ na platforme X predtým napísala, že narušenie poľského vzdušného priestoru Ruskom bolo zrejme úmyselné.

Incident, pri ktorom NATO vyslalo stíhačky, aby pomohli zostreliť drony považuje za „zlomový bod“, ktorý by mal EÚ podnietiť na sprísnenie pripravovaných sankcií proti Rusku.

Rýchla reakcia na narušenie poľského vzdušného priestoru podľa nej ukázala, že európska obrana fungovala, ale je potrebné urobiť viac. Dodala, že zvažuje, či zvolá rokovania s ministrami obrany a zahraničných vecí členských štátov, aby diskutovali o ďalších krokoch.

Nemecký minister hovorí, že nejde o chybu ani náhodu

Podľa nemeckého ministra obrany Borisa Pistoriusa boli drony v poľskom vzdušnom priestore „jasne nasmerované na túto trasu“. Dodal, že na to, aby drony dosiahli územie Ukrajiny, nemuseli letieť ponad Poľsko.

„Neexistuje absolútne žiadny dôvod domnievať sa, že išlo o chybu v korekcii kurzu alebo niečo podobné,“ povedal v nemeckom parlamente. Podľa neho je možné, že drony boli vypustené z územia Bieloruska.

Nemecký minister označil incident za ďalší dôkaz pretrvávajúcej hrozby provokácií ruských síl v baltskom vzdušnom priestore a v strednej Európe. Dodal, že Nemecko sa pripravuje na odrazenie týchto hrozieb.

Nemecký minister obrany Boris Pistorius Foto: SITA/AP

Operačné velenie poľských ozbrojených síl uviedlo, že počas nočného útoku Ruska na Ukrajinu bol najmenej 19-krát narušený poľský vzdušný priestor. Tri drony boli zostrelené poľským a spojeneckým letectvom, čo premiér Tusk označil za bezprecedentné použitie zbraní poľským letectvom v novodobej histórii.

Spojenci v NATO vyjadrili Poľsku solidaritu a odsúdili „bezohľadné správanie sa Ruska“, vyhlásil v stredu na brífingu generálny tajomník NATO Mark Rutte.

K incidentu nad Poľskom došlo, keď Rusko spustilo sériu leteckých útokov na Ukrajinu. Moskva pri nich cielila aj na západoukrajinské mesto Ľvov, ktoré je vzdialené menej ako dve hodiny jazdy autom od poľských hraníc.

Ruská armáda sa následne k situácii vyjadrila a odmietla tvrdenia, že cielila na poľské objekty. Ruské ministerstvo obrany dodalo, že je pripravené viesť rozhovory na túto tému s poľským ministerstvom obrany.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ukrajina volá po ráznom rozhodnutí: Žiada NATO, aby zostreľovalo drony blížiace sa k Poľsku

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíkaĽudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac