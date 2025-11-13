Svetová metropola je v strachu, ľudia sa obávajú najhoršieho: Mestu hrozí, že sa čoskoro stane neobývateľným

Rieka v Teheráne, ktorá postupne vysychá, Foto: Profimedia

Tomáš Mako
TASR
Teherán sa môže čoskoro stať neobývateľným, varujú iránski predstavitelia.

Irán sužuje najhorší nedostatok vody za posledné desaťročia a podľa jeho predstaviteľov sa hlavné mesto Teherán s viac než desiatimi miliónmi obyvateľov môže v prípade pokračujúceho sucha čoskoro stať neobývateľným, informovala o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.

Iránsky prezident Masúd Pezeškiján varoval, že v prípade, ak do decembra nepríde dážď, Teheránčania budú musieť dostávať vodu na prídel.

„Aj keby voda bola na prídel, no nebude pršať, voda už nebude. Obyvatelia budú musieť z Teheránu odísť,“ povedal pred týždňom Pezeškiján.

Zmena klímy spôsobuje suchá, zhoršuje to aj nadmerná spotreba

Krízu v Iráne po extrémne horúcom lete nespôsobuje len nízke množstvo zrážok, píše Reuters. Podľa desiatok kritikov a odborníkov, ktorí sa v médiách zúčastnili na panelových diskusiách a debatách, treba za ňou vidieť aj desiatky rokov zlého hospodárenia vrátane nadmernej výstavby priehrad, nelegálneho vŕtania studní a neefektívnych postupov v oblasti poľnohospodárstva.

Pezeškijánova vláda pripisuje krízu viacerým faktorom, najmä „politike predchádzajúcich vlád, zmene klímy a nadmernej spotrebe“. Iránsky prezident už v júli varoval pred plytvaním vodou, keď úrady informovali, že 70 percent Teheránčanov spotrebúva viac než štandardné množstvo 130 litrov za deň.

Teherán, Foto: Hansueli Krapf, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Podľa šéfa iránskeho výskumného ústavu vodného hospodárstva vlaňajšie zrážky dosiahli len 60 percent priemeru za posledných 57 rokov. Sucho by však podľa prognóz malo pokračovať až do konca decembra.

V roku 2021 vyvolal nedostatok vody násilné protesty v provincii Chúzestán. V roku 2018 poľnohospodári na protestoch takisto obviňovali vládu zo zlého hospodárenia s vodou. Aj keď v súvislosti s aktuálnou krízou zatiaľ protesty nie sú hlásené, na obyvateľov beztak dolieha zlá ekonomická situácia v krajine najmä v dôsledku sankcií za sporný iránsky jadrový program, pripomína agentúra Reuters.

