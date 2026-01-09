Svet sa už načisto zbláznil: Kvôli MMA zápasu v Bielom dome sa vraj presunulo stretnutie lídrov G7

Martin Cucík
TASR
MMA zápas v Bielom dome narušil európsky summit.

Francúzsko preložilo termín summitu štátov skupiny G7, aby sa vyhlo kolízii so zápasom MMA (zmiešané bojové umenia) pod hlavičkou organizácie UFC v Bielom dome na 80. narodeniny prezidenta Donalda Trumpa. Pre magazín Politico to potvrdili dva zdroje oboznámené s plánovaním summitu, píše TASR.

Francúzsko pôvodne oznámilo, že summit sa uskutoční od 14. do 16. júna v Évian-les-Bains pri Ženevskom jazere. Trump svoje jubilejné 80. narodeniny oslavuje 14. júna a pri tejto príležitosti plánuje v Bielom dome usporiadať „veľký UFC zápas“ pre 5000 divákov.

Foto: User:Cezary Piwowarczyk, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Summit G7 bol preto posunutý o jeden deň neskôr na 15. až 17. júna. Kancelária prezidenta Emmanuela Macrona odmietla potvrdiť, či zmena súvisí so zápasom v zmiešanom bojovom umení a uviedla len, že je to „výsledkom konzultácií s partnermi v G7“.

