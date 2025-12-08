Suma, ktorú si musíte dobre zapamätať. Ak si chcete prilepšiť k dôchodku, potrebujete splniť dôležitú podmienku

Foto: TASR/Radovan Stoklasa / Pexels

Dana Kleinová
Dôchodky
Sociálna poisťovňa zverejnila výšku referenčnej sumy na rok 2026.

Dobrou správou pre sporiteľov v druhom pilieri je, že podmienky výplaty starobného dôchodku z tohto piliera zostávajú v roku 2026 rovnaké ako doteraz. Najmä možnosť jednorazového výberu celej nasporenej sumy zostáva zachovaná, a to bez plánovaného zdanenia alebo iných obmedzení.

Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, pre možnosť jednorazového výberu musí sporiteľ naďalej splniť podmienku referenčnej sumy. Tá predstavuje hodnotu priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne, teda z I. dôchodkového piliera.

Viac z témy Dôchodky:
1.
Sú známe sumy, o koľko si seniori vďaka novele zákona prilepšia. Mesačne im pôjdu penzie hore o desiatky eur
2.
Ak zvažujete predčasný dôchodok, zbystrite pozornosť. Prehľad výhod a nevýhod odchodu do dôchodku v decembri
3.
Výška dôchodku sa bude počítať podľa novej hodnoty: Ak naň máte nárok v roku 2026, zbystrite pozornosť
Zobraziť všetky články (176)

Referenčná suma na rok 2026

Samotný programový výber sa realizuje dohodou so správcovskou spoločnosťou, kde si sporiteľ dohodne mesačnú sumu, obdobie vyplácania, alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy, pričom celkový súčet jeho dôchodkových dávok musí byť vyšší ako referenčná suma.

Pre rok 2026 je referenčná suma stanovená na výšku 702,30 eura.

Pôvodne sa mali podmienky výplatnej fázy starobného dôchodkového sporenia sprísniť, pričom sa hovorilo najmä o obmedzení alebo zdanení programového výberu. Tieto zmeny by ovplyvnili práve možnosť jednorazového vybratia úspor. Avšak vďaka novele zákona bola účinnosť týchto plánovaných zmien posunutá až na 1. január 2029.

To znamená, že ak sporiteľ podá žiadosť o dôchodok z II. piliera kedykoľvek v priebehu roka 2026, bude môcť naďalej využiť formu jednorazového výberu celej nasporenej sumy.

Táto možnosť ostáva zachovaná dokonca aj v prípadoch, keď sporiteľ spíše žiadosť o dôchodok koncom roka 2026, ale samotný ponukový list s konkrétnymi možnosťami čerpania (vrátane jednorazového výberu) mu bude vyhotovený až v roku 2027. Aj v takom prípade bude môcť požiadať o jednorazové vyplatenie úspor bez zdanenia či iných obmedzení, avšak musí splniť podmienku referenčnej sumy platnej už pre rok 2027.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pravdepodobne ste túto vykrajovačku na medovníky používali celý život nesprávne. Jej tvar pobláznil internet

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
Otrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatky
Otrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatky
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuť
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuť
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Vianočné trhy
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Tip na film
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Vianočné trhy
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac