Suma, ktorú si musíte dobre zapamätať. Ak si chcete prilepšiť k dôchodku, potrebujete splniť dôležitú podmienku

Dobrou správou pre sporiteľov v druhom pilieri je, že podmienky výplaty starobného dôchodku z tohto piliera zostávajú v roku 2026 rovnaké ako doteraz. Najmä možnosť jednorazového výberu celej nasporenej sumy zostáva zachovaná, a to bez plánovaného zdanenia alebo iných obmedzení.
Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, pre možnosť jednorazového výberu musí sporiteľ naďalej splniť podmienku referenčnej sumy. Tá predstavuje hodnotu priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne, teda z I. dôchodkového piliera.
Referenčná suma na rok 2026
Samotný programový výber sa realizuje dohodou so správcovskou spoločnosťou, kde si sporiteľ dohodne mesačnú sumu, obdobie vyplácania, alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy, pričom celkový súčet jeho dôchodkových dávok musí byť vyšší ako referenčná suma.
Pre rok 2026 je referenčná suma stanovená na výšku 702,30 eura.
Pôvodne sa mali podmienky výplatnej fázy starobného dôchodkového sporenia sprísniť, pričom sa hovorilo najmä o obmedzení alebo zdanení programového výberu. Tieto zmeny by ovplyvnili práve možnosť jednorazového vybratia úspor. Avšak vďaka novele zákona bola účinnosť týchto plánovaných zmien posunutá až na 1. január 2029.
To znamená, že ak sporiteľ podá žiadosť o dôchodok z II. piliera kedykoľvek v priebehu roka 2026, bude môcť naďalej využiť formu jednorazového výberu celej nasporenej sumy.
Táto možnosť ostáva zachovaná dokonca aj v prípadoch, keď sporiteľ spíše žiadosť o dôchodok koncom roka 2026, ale samotný ponukový list s konkrétnymi možnosťami čerpania (vrátane jednorazového výberu) mu bude vyhotovený až v roku 2027. Aj v takom prípade bude môcť požiadať o jednorazové vyplatenie úspor bez zdanenia či iných obmedzení, avšak musí splniť podmienku referenčnej sumy platnej už pre rok 2027.
