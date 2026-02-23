Súboj o prvé miesto sa vyostruje: Progresívne Slovensko a Smer sú takmer vyrovnané, opozícia by mala 84 poslancov

Foto: TASR/Martin Baumann

Nina Malovcová
Koaličný blok by na väčšinu nedosiahol.

Podpora dvoch najsilnejších politických subjektov sa vo februári prakticky vyrovnala. Progresívne Slovensko sa po poklese dostalo na úroveň strany Smer, pričom rozdiel medzi nimi je len minimálny.

Vyplýva to z najnovšieho modelu agentúry Ipsos pre Denník N, ktorý zbieral dáta od 16. do 20. februára 2026 na vzorke 1037 respondentov. Prieskum zároveň ukazuje, že opozícia ako celok si svoje pozície udržiava a v prepočte na mandáty by mala väčšinu v parlamente.

Progresívne Slovensko a Smer delí minimum

Podľa modelu by Progresívne Slovensko získalo 18,8 percenta hlasov. Smer by dosiahol 18,4 percenta. Obe strany sa tak pohybujú prakticky na rovnakej úrovni. Na treťom mieste by skončila Republika s podporou približne 12 percent. Nasleduje Hnutie Slovensko s 8,8 percenta a SaS s 8,4 percenta.

Ilustračnáoto: TASR – Jakub Kotian

Vládny Hlas by volilo niečo vyše 7 percent respondentov. Do parlamentu by sa dostali aj Demokrati a KDH, obe strany s podporou okolo šiestich percent. Maďarská aliancia by so ziskom 4,7 percenta tesne neprekročila päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do Národnej rady.

Rozdelenie kresiel by prinieslo opozičnú väčšinu

Prepočet hlasov na mandáty naznačuje, že Progresívne Slovensko by obsadilo 33 kresiel a Smer 32. Republika by mala 21 poslancov. Hnutie Slovensko aj SaS by získali po 15 mandátov. Hlas by mal 13 kresiel, Demokrati 11 a KDH 10 poslancov. Opozičné strany by tak spolu disponovali 84 mandátmi, čo by znamenalo parlamentnú väčšinu. Koaličný blok by na väčšinu nedosiahol.

Podľa modelu Ipsosu by sa volieb zúčastnilo 61,7 percenta oprávnených voličov. Ide o jednu z najnižších zaznamenaných hodnôt od parlamentných volieb v roku 2023. Aktuálne čísla tak potvrdzujú pokles Progresívneho Slovenska pod hranicu 20 percent a jeho vyrovnanie so stranou Smer. Zároveň však nenaznačujú zásadnú zmenu pomeru síl medzi opozíciou a vládnym táborom, keďže opozícia by si podľa modelu udržala väčšinu v parlamente.

Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude…

