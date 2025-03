Sú čierne ako uhlie a staré 6 500 rokov: Na EXPO v Osake vystavia unikátne prastaré duby, našli ich náhodou

Svetová výstava EXPO 2025 v Osake sa začína už o pár dní. Chýbať nebude ani Slovensko s vlastnou expozíciou. Tá bude plná inovácií, kultúry, digitálnych technológií, ale i piva či vína, informovali sme o tom v tomto článku. Návštevníci si tam však budú môcť pozrieť aj niečo unikátne.

Jedným z ťahákov výstavy budú aj 6 500 rokov staré duby, ktoré sú staršie než egyptské pyramídy a nesú príbeh z konca doby ľadovej. Ide o projekt Les civilizácií, ktorý má výrazný slovenský rukopis, informuje v tlačovej správe Filo BIM Studio, ktoré ho má na starosti.

Prastaré duby, čierne ako uhlie, objavili ešte pred deviatimi rokmi v Moravsko-sliezskom kraji, v povodí rieky Olša. Nachádzali sa asi 6 metrov pod zemou, na mieste chceli pôvodne stavať bioplynovú stanicu,.

„Celková hodnota exponátov presahuje 44 miliónov eur. Tá historická je nevyčísliteľná,“ hovorí Marek Noga, majiteľ firmy Subfossil Oak, ktorá má ako jediná na svete legálny prístup k týmto vzácnym drevinám.

133 subfosílnych kmeňov

Duby bolo možné doteraz vidieť na svetových univerzitách, či v prestížnych múzeách a galériách. Najnovšie budú aj jedným z lákadiel Svetovej výstavy EXPO 2025 v Japonsku. Pôjde dohromady o 133 subfosílnych kmeňov, ktoré majú jeden až tri metre a vážia od štyristo kilogramov do jeden a pol tony.

„Požiadavkou Japoncov bolo, aby inštalácia vydržala aj extrémne podmienky, ako sú zemetrasenia či tajfúny,“ objasňuje Tomáš Filo zo žilinského Filo BIM Studia. Duby do Osaky putovali asi dva mesiace v desiatich lodných kontajneroch.

„Jedna z najprestížnejších expozícií bude symbolizovať jednotu všetkých národov, ktoré sa zúčastnia výstavy,“ konštatuje Noga.

Prečo sú také čierne?

Odpoveď je jednoduchá, odštartovala v nich karbonizácia a premenili by sa na uhlie, ak by boli pod zemou dlhšie. Duby skúmajú viaceré vedecké tímy, z letokruhov môžu zistiť napríklad to, aké počasie panovalo v dávnej minulosti.

V jednom z kmeňov objavili starostlivo schované žalude, poslali ich do múzea: „Takže aj veverička spred viac ako šesťtisíc rokov bola rovnaká sklerotička ako tá dnešná,“ priblížil Noga.

„Podľa oficiálnych odhadov by tohtoročnú svetovú výstavu mohlo navštíviť 30 miliónov ľudí. Česko-slovenský Les civilizácií má ambíciu prilákať tretinu z nich,“ píšu v tlačovej správe.