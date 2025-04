Skala z Marsu a budúcnosť plná robotov: Otvorili výstavu EXPO, veľa Slovákov o nej nič nevie, je to však obrovská chyba

Svetová výstava návštevníkom odhaľuje tie najšialenejšie unikáty zo sveta vedy a technológií. Čaká ich pohľad na náš svet o 50 rokov či skala z planéty, na ktorú ľudská noha ešte nikdy nevkročila.

Do slávnostného otvorenia sa zapojil aj samotný japonský cisár Naruhito, ktorý oslávil veľkolepý návrat výstavy do Japonska.

Veľký kruh či budúcnosť plná robotov

Architekti v regióne Kansai prinútia celý svet uchvátene hľadieť už na samotný návrh areálu.

Masívna drevená stavba má prstencový tvar, obvod zhruba dva kilometre a zaberá 60-tisíc metrov štvorcových. Jej výška je 12 až 22 metrov, vnútorný priemer asi 615 metrov a šírka 30 metrov.

Návrh megaštruktúry mal za cieľ vzdať poctu kultúre a histórii Japonska. Z dôvodu mnohých zemetrasení a častých zmien hlavného mesta, boli totiž budovy v Japonsku akýmsi „spotrebným“ tovarom. Neraz došlo k presunu celého mesta do iného regiónu, pričom Japonci dokázali pomocou dreva budovať metropolitné centrá v rámci niekoľkých rokov.

Pavilónový areál z východnej Ázie dostal prezývku „Veľký kruh“. Za nápadom stojí japonský architekt Sou Fudžimoto, ktorý je známy jemnými svetelnými štruktúrami a priepustnými krytmi.

Ako informuje oficiálny vládny portál japonského Úradu pre styk s verejnosťou, projekt je uznaný ako jedna z najväčších drevených stavieb na svete.

Výstava však láka aj na samotné pavilóny. Medzi tie najzaujímavejšie patrí pavilón s názvom The Future of Life, ktorý by si nemal nechať ujsť žiaden návštevník.

Svoju víziu tu predstaví renomovaný robotik Hiroši Išiguro. Vo futuristickom pavilóne zhmotnil predstavu života o 50 rokov, v ktorom budú roboty, androidy a ľudia koexistovať bok po boku. Návštevníci uvidia presné zobrazenie toho, ako by takéto spolunažívanie mohlo vyzerať v praxi.

Skala zo samotného Marsu

Okrem toho budú mať návštevníci možnosť zažiť pohľad na kúsok samotnej červenej planéty.

Verejnosť po prvý raz v histórii uvidí na vlastné oči skalu z Marsu, ktorú v Antarktíde objavil japonský tím antarktickej výskumnej expedície.

„Meteorit, ktorý bol na Zem vymrštený po dopade asteroidu na povrch Marsu, patrí medzi najväčšie svojho druhu, aké boli na našej planéte nájdené,“ dodáva NY Times.

Ako informuje stránka EXPO 2025, ústrednou témou tohtoročnej výstavy bude „Vytváranie spoločnej budúcnosti pre naše životy“.

EXPO 2025 bude trvať až do 13. októbra, čo znamená, že návštevníci sa budú môcť pokochať technológiou a kultúrou celkom 184 dní.