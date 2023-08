Sú chutné, no škodlivé: Deti ohrozuje nebezpečný fenomén. Zabiť ich môže už niekoľko kvapiek

Tisíce detí ročne ohrozuje tekutý nikotín v náplniach e-cigariet, ktorých fajčenie sa označuje ako vapovanie. Pre dieťa predškolského veku môže byť smrteľných aj niekoľko kvapiek. TASR informuje podľa webu televízie NBC.

Prípady vystavenia nikotínu hlásené toxikologickým centrám v USA v roku 2022 dosiahli historické maximum. Americký zákon z roku 2016 o prevencii otravy nikotínom vyžaduje, aby obal tekutej náplne bol odolný voči deťom. Samotných zariadení sa to netýka. Obsah nikotínu v niektorých jednorázových e-cigaretách sa pritom vyrovná niekoľkým krabičkám cigariet.

Atraktívne pre mládež

Podľa kritikov mnoho e-cigariet a ich náplní je navrhnutých tak, aby oslovili mládež: majú výrazné pastelové obaly, atraktívne názvy a príchute s vôňou žuvačky či ovocia. „Nikotínová náplň je riziková vec a môžeme čakať, že sa niečo (zlé) stane. Vonia dobre a je vysoko koncentrovaná,“ povedal Calellová. To robí vapovanie pre deti lákavejšie (a nebezpečnejšie) ako tradičné cigarety. Tie obsahujú menej nikotínu a chuťovo nie sú príjemné. Ak si ich deti dajú do úst, rýchlo ich vypľujú, povedala Diane Calellová riaditeľka spoločnosti New Jersey Poison.

Podľa analýzy Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) sa počet hlásení o nadmernom vystavení elektronickým cigaretám od roku 2018 viac ako zdvojnásobil. Richard Blumenthal, demokratický senátor za štát Connecticut a spolupredkladateľ protinikotínového zákona, preto chce sprísniť požiadavky.

„Každý deň, keď FDA umožní, aby ochutené elektronické cigarety zostali na trhu, je ďalším dňom, kedy deti môžu zlákať tieto nebezpečné a niekedy smrteľné výrobky,“ povedal. Za uplynulý rok to bolo viac ako 7000 prípadov, v takmer 90 percentách išlo o deti do 5 rokov. Z nich 43 hospitalizovali a ďalších 582 lekársky ošetrili. Pravdepodobne ich bolo viac, ale toxikologické centrá nie sú vždy kontaktované. Správa FDA uvádza aj zjavnú samovraždu dospelého prostredníctvom tekutej náplne s nikotínom.

Zakazujú ochutené produkty

Niektorí lekári tvrdia, že sa musí zvýšiť ochranu detí. „Ak čísla rastú, potom zákon nefunguje,“ povedal Carl Baum, profesor pediatrie a urgentnej medicíny z Yale. „Všetky náplne pre e-liquidy vyrobené v Spojených štátoch sú v súlade s americkými zákonmi. Nielen, že uzávery sú odolné voči deťom, ale prietok tekutiny je obmedzený, takže je možné dávkovať len malé množstvá,“ povedala hovorkyňa vapingového priemyslu April Meyersová.

Mnohé vapingové produkty sa však vyrábajú mimo USA. Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb predaj e-cigariet vzrástol od januára 2020 do decembra 2022 o 47 percent. „Toto nie je niečo, čo rodičia považujú za skutočne veľké riziko. Ale s rastom popularity elektronických cigariet riziko tak skoro nezmizne,“ povedal nemocničný toxikológ doktor Ryan Marino. Viackrát už liečil deti otrávené tekutým nikotínom z elektronických cigariet.

Jednou z účinných stratégií je zákaz ochutených produktov. Štáty Kalifornia, Massachusetts, New Jersey, New York, Rhode Island a Washington DC už zakázali všetky ochutené e-cigarety, Utah a Maryland niektoré príchute. Celkový predaj elektronických cigariet tam klesol o 25 až 31 percent v porovnaní so štátmi, ktoré ich nezakázali.