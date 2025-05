Štvrtok pod mrakom, víkend tropický: Predpoveď pre celé Slovensko prekvapí

V noci dorazil do našej oblasti studený front, ktorý so sebou priniesol ochladenie, výdatné zrážky a silný vietor. Po niekoľkých teplejších dňoch tak prišla prudká zmena, ktorú najviac pocítili obyvatelia severného a východného Slovenska.

Podľa informácií portálu iMeteo bude vo štvrtok pokračovať prechodne chladnejšie a premenlivé počasie. Front, ktorý prechádza cez Slovensko juhovýchodným smerom, priniesol výrazné zhoršenie podmienok najmä počas noci a rána.

Dážď, vietor a dokonca aj sneh v Tatrách

Vo večerných a nočných hodinách bolo na mnohých miestach zamračené a pršalo. Najintenzívnejšie zrážky sa vyskytli na severe a východe krajiny, kde spadlo miestami až do 20 milimetrov zrážok. Ojedinele sa objavili aj búrky.

Na vysokohorských hrebeňoch Tatier sa dažďové kvapky premenili na snehové vločky. Nočné teploty klesli na +14 až +9 stupňov Celzia. Severozápadný vietor miestami dosahoval nárazy do 55 kilometrov za hodinu a v horských oblastiach dokonca silu víchrice.

Počasie sa začne zlepšovať

Vo štvrtok počas dňa bude ešte prevažovať veľká oblačnosť, pričom sa opäť očakávajú dažďové prehánky, najmä v severných a východných oblastiach Slovenska. Na hrebeňoch Tatier bude aj počas dňa pretrvávať sneženie. Dobrou správou je, že zrážky budú popoludní postupne slabnúť a od západu sa začne vyjasňovať.

Denné teploty sa budú pohybovať v rozmedzí +18 až +23 stupňov Celzia. Na severe však bude citeľne chladnejšie, iba +13 až +18 stupňov. V Bratislave sa očakáva najvyššia teplota okolo +23 stupňov, v Žiline +17 a v Prešove +18 stupňov.

Ochladenie nebude trvať dlho

Chladné dni však nebudú trvať dlho. Ako informuje iMeteo, už v sobotu dorazí do našej oblasti teplejší vzduch od juhozápadu, ktorý výrazne zvýši teploty. V porovnaní s piatkom môžeme zaznamenať nárast aj o desať stupňov. Teploty sa budú pohybovať v rozmedzí od +23 do +28 stupňov Celzia, pričom pocitovo to bude po dlhej dobe opäť ako ozajstný letný deň.

Nedeľa prinesie tropické teploty, ale aj búrky

Vrchol oteplenia príde v nedeľu, kedy sa teploty na juhozápade Slovenska môžu vyšplhať až na +32 stupňov. V najteplejších lokalitách tak budeme mať prvý tropický deň tohto mesiaca. S výrazným oteplením však príde aj riziko búrok.

Popoludní sa začne nad územie Slovenska nasúvať studený front, ktorý môže spôsobiť vznik intenzívnych prehánok a búrok z tepla. Niektoré predpovedné modely očakávajú príchod frontu už podvečer, iné o čosi skôr, bez ohľadu na presný čas však platí, že nedeľa bude horúca, ale nestabilná.

Letné počasie s výstrahami

Začiatok júna tak prinesie dlhoočakávané letné teploty, no spolu s nimi aj pomerne výraznú búrkovú aktivitu, ktorá by mohla pretrvať aj v prvých dňoch budúceho týždňa. Pripravte sa teda na teplo aj rýchle zmeny počasia, najmä v popoludňajších hodinách.