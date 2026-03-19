Študenti zvolávajú prvé veľké protesty na Slovensku: Konať sa budú vo viacerých mestách

Archívna Foto z protestu za kultúru v Bratislave: SITA (Jana Birošová)

Lucia Mužlová
Protesty sa budú niesť v duchu hesla "Zvoníme na poplach!"

Študentské platformy a iniciatívy zvolávajú prvé veľké protesty, ktoré sa budú konať vo viacerých mestách na Slovensku. 

Študentské platformy Študentstvo za Otvorenú Kultúru!, Študentská klubovňa v Žiline a hnutie Študentský protest zvolávajú protesty v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí, v Žiline pred Novou synagógou, v Banskej Bystrici na Námestí SNP a v Košiciach pred Immanculatou na Hlavnej 68.

Protest zvolávajú študentky a študenti naprieč Slovenskom, ale môže prísť každý. Chceme ukázať pretrvávajúcu silu a odhodlanie brániť naše životy v tejto krajine pred normalizáciou a ťahaním Slovenska do sféry vplyvu Ruska.

Protesty budú 25. marca

Platformy pozývajú študentstvo ako aj celú verejnosť na prvé protesty, ktoré sa budú konať 25.marca o 18:00 v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí, v Žiline pred Novou Synagógou, v Banskej Bystrici na Námestí SNP a v Košiciach pred Immaculatou na Hlavnej 68.

„Zvoníme na poplach, pretože na Slovensku sledujeme pokus o kradmú normalizáciu spoločnosti prostredníctvom štátnej moci. Už rok a pol pred voľbami vláda uvažuje o rušení možnosti korešpondenčnej voľby, pretože jej preferenčné výsledky nahrávajú opozícii. STVR sa vyhráža prepustením zamestnancov a zamestnankýň, ktorí sa postavili na odpor tomu, aby sa z verejnoprávnej televízie a rozhlasu stal nástroj vlády na politický boj.

Premiér zatiaľ za zatvorenými dverami kampaňuje na školách so študentmi, ale verejnej diskusii sa vyhýba. Namiesto riešenia bytovej krízy, zelenej politiky, nedostatku učiteľov alebo odchodov mladých do zahraničia, je témou krvavá ruská ropa a vydieranie Ukrajiny. Chaos ktorý žijeme, sústavne spochybňované fakty, fabrikované škandály a hľadanie verejného nepriateľa je prostredie, v ktorom prekvitá fašizmus. A to sme ešte len rok a pol pred voľbami,“ píše sa v tlačovej správe študentov.

Analytik Potočár: Bitka je o každý tanker, ani s ruskou ropou sme najnižšie ceny palív…

