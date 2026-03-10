Študenti môžu od štátu získať stovky eur a mnohí to ani nevedia. Stačí podať dobrovoľné daňové priznanie

Mnohí študenti na Slovensku môžu získať späť časť zaplatenej dane, ak sa rozhodnú podať daňové priznanie, hoci to zákon nevyžaduje. Finančná správa upozorňuje, že aj pri relatívne nízkych príjmoch z brigád alebo krátkodobých pracovných pomerov môže vzniknúť nárok na daňový preplatok, ktorý štát následne vráti.
Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2025 vzniká študentovi v prípade, že jeho celkové zdaniteľné príjmy presiahnu sumu 2 876,90 eura. Do tejto hranice sa započítavajú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené.
Ak študent pracoval aj v zahraničí, do celkových zdaniteľných príjmov sa započítava aj príjem zo závislej činnosti zo zahraničných zdrojov. Naopak, medzi oslobodené príjmy patria napríklad štipendiá zo štátneho rozpočtu alebo vysokých škôl, štipendiá podľa zákona o odbornom vzdelávaní a príprave či dávky z nemocenského, dôchodkového a sociálneho poistenia.
Dobrovoľné priznanie je výhodné
Finančná správa zároveň upozorňuje, že dobrovoľné podanie daňového priznania môže byť pre študentov výhodné aj v prípade, ak ich príjmy uvedenú hranicu neprekročili. Počas roka totiž zamestnávatelia často automaticky zrážajú preddavky na daň.
Ak si študent nepodpísal vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, môže mu po podaní priznania vzniknúť nárok na vrátenie preplatku. Ten štát vyplatí v prípade, ak presiahne sumu päť eur.
Na praktickom príklade to finančná správa vysvetľuje. Študentka, ktorá si napríklad počas letných prázdnin privyrobila na dohode o brigádnickej práci študentov a zarobila spolu 975 eur, nemusela podať daňové priznanie, pretože jej príjem nepresiahol zákonom stanovenú hranicu.
Keďže si však u zamestnávateľa neuplatnila nezdaniteľnú časť základu dane, zamestnávateľ jej počas roka zrazil preddavky na daň vo výške 160,43 eura. Ak sa rozhodne podať daňové priznanie dobrovoľne, vznikne jej nárok na vrátenie celej tejto sumy.
Podanie daňového priznania tak môže byť pre študentov jednoduchým spôsobom, ako získať späť časť peňazí zarobených počas brigád. Lehota na podanie priznania za rok 2025 je stanovená do 31. marca 2026.
