Streľba v Moskve: V nemocnici skončil ruský generálporučík. Páchateľ vystrelil viac rán a ušiel

V piatok ráno bol v bytovom dome v Moskve postrelený ruský generálporučík Vladimir Alexejev, informovali tamojší predstavitelia. Po incidente ho hospitalizovali v nemocnici, píše TASR podľa agentúr AFP a TASS.
„Vyšetrovací výbor Ruskej federácie začal trestné stíhanie… v súvislosti s pokusom o vraždu generálporučíka Vladimíra Alexejeva na severozápade Moskvy,“ uviedla hovorkyňa výboru Svetlana Petrenkovová.
Russian media report a murder attempt at Russian general Vladimir Alekseev in Moscow: he was shot in the back several times and is currently in hospital.
Alekseev commanded Russia’s military intelligence in Syria and is one of the key figures in Russian military intelligence. He… pic.twitter.com/jNmZ8BRp83
— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 6, 2026
Neznámy páchateľ vystrelil niekoľko rán na Alexejeva a následne z miesta činu ušiel. „Obeť hospitalizovali v jednej z moskovských nemocníc,“ dodala Petrenková.
Od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 bolo zabitých niekoľko popredných ruských vojenských predstaviteľov. K zodpovednosti za niektoré z týchto útokov sa prihlásil Kyjev, pripomína AFP.
