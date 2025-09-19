Streľba na juhu Slovenska: Vo vozidle boli v čase incidentu dvaja ľudia, jeden je zranený. Polícia už má podozrivého

V súvislosti s piatkovou streľbou na vozidlo v obci Dačov Lom v okrese Veľký Krtíš zadržala polícia podozrivú osobu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
Dodala, že v čase streľby boli vo vozidle dvaja ľudia. Podľa doteraz zistených informácií sa zranil jeden človek. V súvislosti s udalosťou začala polícia trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy spáchaný v štádiu pokusu. Polícia miesto stále dokumentuje a vykonáva viaceré vyšetrovacie úkony.
Prípad preberá krajský vyšetrovateľ
Hovorkyňa poznamenala, že vyšetrovanie prípadu preberá krajský vyšetrovateľ. „Bližšie informácie k prípadu pre prebiehajúce procesné úkony nie je možné poskytnúť,“ spomenula.
