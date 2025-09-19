Hore pôjdu poplatky za odpad aj cestovné lístky: Rok 2026 bude pre mestá a obce najťažší, pocítia to hlavne ľudia

Ilustračná foto: SITA/Kancelária NR SR, Pexels

Nina Malovcová
TASR
Obce a mestá čaká tvrdá skúška v podobe konsolidácie.

Rok 2026 bude podľa Progresívneho Slovenska pre mestá a obce najťažší za posledné roky. Ako opozičný subjekt zdôraznil, spoja sa v ňom všetky tri vlny konsolidácie, a celkovo si štát z rozpočtu samospráv v budúcom roku ukrojí takmer pol miliardy eur, a to bez riadnej diskusie so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), Úniou miest Slovenska či združením Samosprávnych krajov Slovenska – SK8.

„Takéto zásahy do rozpočtov pocítia aj obyvatelia. Okrem vyššej dane z nehnuteľnosti môžu ľudia čakať ďalšie zdražovanie cestovných lístkov, poplatkov za vývozy odpadu, ale aj poplatkov v zariadeniach sociálnych služieb či na športoviskách. To jediné totiž môžu samosprávy urobiť, a to nie preto, lebo chcú, ale v záujme záchrany vlastnej existencie,“ uviedol poslanec progresívcov Marek Lackovič.

Rozvoj v obciach sa môže zastaviť

Doplnil, že týmto krokom sa v menších obciach de facto zastaví rozvoj. „Ohrozené bude spolufinancovanie európskych projektov, investície do škôl, škôlok či ciest. Zároveň sa môžeme dočkať aj ďalšieho zbavovania sa zdravotníckych zariadení,“ zdôraznil poslanec, pričom ako príklad uviedol nemocnice v rukách Trenčianskeho kraja, ktorý ich nedávno núkal za symbolické euro.

Členka Výboru Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jana Hanuliaková poukázala na to, že minister financií Ladislav Kamenický sa snaží tretiu vlnu konsolidácie voči samosprávam obhájiť zavádzajúcimi argumentmi.

„Minister tvrdí, že samosprávy dostanú časť peňazí späť, no štát im to nevie garantovať. Chváli sa, že samosprávam necháva 80 miliónov eur, no tie aj tak musia použiť na platy zamestnancov v školstve. Cirkevné a súkromné zariadenia navyše v balíku peňazí úplne chýbajú. Samosprávy preto žiadajú férovú diskusiu. Na dohodu treba dvoch, pán minister,“ upozornila Hanuliaková.

Argument o šetrení neobstojí

Tretím falošným argumentom podľa nej je, že samosprávy môžu šetriť na úradoch. „Približne 100 obcí má na úrade len jedného človeka – teda starostu. Vieme si predstaviť, že by prepustili starostu?“ pýta sa poslankyňa. Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič v tejto súvislosti pripomenul, že súčasné vládne strany počas kampane sľubovali partnerský prístup, zvrátenie výpadkov spôsobených daňovým bonusom a dofinancovanie strát.

Foto: SITA (Tomáš Susko)

„Po dvoch rokoch však nebol splnený ani jeden z týchto sľubov,“ uviedol s tým, že SK8 spolu so ZMOS preto odmietli konsolidačný balík ako celok. „V prípade jeho prijatia požadujeme zapracovanie viacerých požiadaviek. Najpodstatnejšia je, aby boli opatrenia definované len ako dočasné, a to na roky 2026 a 2027, s automatickým návratom k pôvodnému podielu na výnose dane, ktorý si obce a kraje môžu dať do svojich rozpočtov,“ doplnil Viskupič.

Konsolidácia doľahne na ľudí a firmy

Podľa šéfa Trnavského kraja má zároveň konsolidácia ešte hlbšie siahnuť do zdrojov ľudí. „Majú to zaplatiť občania a firmy. Daňový výber bude síce väčší, ale samospráva o peniaze príde. Preto ministrovi financií jasne hovoríme, aby sa samospráva v tejto na kosť oholenej finančnej situácii nestávala objektom konsolidácie,“ skonštatoval Viskupič.

Podpredsedníčka Výboru pre regionálny rozvoj Európskeho parlamentu Ľubica Karvašová v tejto súvislosti poukázala na to, že vláda pred letom bez konzultácie zablokovala samosprávam 200 miliónov eur z eurofondov a teraz im opäť siaha na ďalšie zdroje.

„Pritom ide o zdroje, ktoré majú zabezpečovať základné služby. Od verejného osvetlenia cez odpadové hospodárstvo až po domovy sociálnych služieb,“ povedala s tým, že stagnácia a úpadok nebude dôsledkom zlej správy obcí, ale chybných rozhodnutí vlády a jej neschopnosti šetriť na sebe.

Európsky parlament schválil poistku

Aj vďaka partnerskej spolupráci s predstaviteľmi samospráv sa Karvašovej podľa vlastných slov minulý týždeň na zasadnutí Európskeho parlamentu podarilo presadiť poistku. Vláda tak už nebude môcť svojvoľne blokovať európske peniaze vyčlenené pre samosprávy, ako to urobila s 200 miliónmi eur pred letom, a akýkoľvek zámer bude musieť najprv riadne odkonzultovať so zástupcami samospráv. Nová legislatíva vstúpi do platnosti už 22. septembra.

„Očakávam, že vláda sa k tomu postaví čelom a minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ sa pri bolestivej konsolidácii prestane zaoberať prezidentom Petrom Pellegrinim, ale začne sa starať o samosprávy,“ uzavrela Karvašová.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Medveď sa objavil pri vstupe do obce: Samospráva vyzýva ľudí na zvýšenú opatrnosť, vyvarovať by…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázaloPripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí WeisenbacherIzrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac