Strana Hlas má mať neistú budúcnosť: Je možné, že budúci rok úplne zanikne, Šutaj Eštok sa stal predsedom zrejme omylom

Foto: TASR - Maroš Černý

Roland Brožkovič
Politológ nevidí budúcnosť Hlasu ružovo.

Hosťom moderátorky Karolíny Piliarovej v relácii interezu 1 na 1 bol politológ Miroslav Řádek a počas diskusie prišlo aj na tému budúcnosti strany Hlas-SD, ktorá dlhodobo v prieskumoch stráca voličov, aktuálne sa pohybuje na úrovni 8 až 9 percent a čelí jednej kauze za druhou.

„Očakávam rozpad celého Hlasu niekde v momente, keď pôjde ku siedmim až šiestim percentám. Ja si myslím, že tlak na preferencie tejto politickej strany príde,“ povedal Řádek na margo budúcnosti strany, ktorú založil Peter Pellegrini a aktuálne ju vedie minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Ten je navyše podľa politológa slabý líder a k predsedníckemu kreslu sa zrejme dostal „omylom“, pretože jeho mediálne vystúpenia sú katastrofou: „To, že Slovensko nepovažuje za sekulárny štát, to je tiež jeden z tých čarovných momentov.“

K rozpadu strany by podľa Řádka mohlo prísť v priebehu budúceho roka, keď ľudia pocítia dôsledky tretej konsolidácie vo svojich peňaženkách.

„Ja si nemyslím, že strana Hlas-SD je perspektívna politická strana, podobne ako SNS. Predpokladám, že si budú hľadať nejakú politickú budúcnosť, možno naspäť v Smere, možno niekde pri progresívcoch, možno sa budú venovať politike na regionálnej a komunálnej úrovni, ako možno nezávislí poslanci vo svojich krajoch,“ dodal politológ.

