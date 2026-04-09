Stav ohrozenia ostáva na Slovensku otázny: Politici priznali slabinu štátu, riešenie zatiaľ nemajú

Nina Malovcová
TASR
Kľúčové rozhodnutie odložili.

Možnosť vyhlásiť stav ohrozenia, ktorý by v prípade zavedenia dal armáde viac právomocí a legislatívny rámec pre svoje pôsobenie, v Ústave SR možno nebude. Koaliční politici, predstavitelia opozície, prezident Peter Pellegrini aj náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko sa vo štvrtok za okrúhlym stolom dohodli na potrebe ďalšej analýzy.

Vykonajú spoločné cvičenie, ktoré má ukázať, aké legislatívne zmeny slovenský právny poriadok potrebuje. Politici sa však zhodli na potrebe obranné zákony novelizovať. Prezident, ktorý okrúhly stôl zvolal, avizoval, že Zmeko v krátkom čase pozve politickú reprezentáciu na generálny štáb, kde zorganizuje cvičenie rôznych scenárov reakcie na hrozby.

Čo dnes armáda môže a nemôže

Medzi politikmi budú aj poslanci zaradení v brannobezpečnostnom parlamentnom výbore či výbore pre kontrolu vojenského spravodajstva. Parlamentné výbory by mali následne legislatívu aj kreovať.

„Budú krok po kroku vyhodnocovať, čo môžu ozbrojené sily robiť za súčasnej legislatívy alebo nemôžu robiť za súčasnej legislatívy a čo by potrebovali v legislatíve zmeniť, aby mohli efektívne zasiahnuť,“ uviedla hlava štátu. Pellegrini po stretnutí zároveň zobral na vedomie novú slovenskú obrannú stratégiu.

Zmeko vyhlásil, že armáde i jemu osobne je jedno, či v ústave vznikne možnosť vyhlásenia stavu ohrozenia, alebo sa upraví súčasná legislatíva tak, aby ozbrojené sily mohli efektívne vykonávať svoju prácu. „Dôležité je, aby sme vytvorili priestor a čas pre prípravu ozbrojených síl a ich efektívne nasadenie. A myslím si, že sme urobili veľký kus práce a pokročili sme dopredu v tejto spoločenskej diskusii,“ podotkol.

Kaliňák hovorí o nedostatočných kompetenciách

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) trvá na tom, že ozbrojené sily aktuálne nemajú dostatočné právne kompetencie na zabezpečenie plnenia všetkých svojich úloh. „Našu podporu to má. Ide o to, aby mohli byť ozbrojené sily efektívne práve v prípade, keď sa už snažíme nasadzovať väčší počet nových protivzdušných systémov,“ zdôraznil.

Šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) označil spoločné rokovanie za konštruktívne. Vyhlásil, že jeho účastníci sú ochotní hľadať spoločnú cestu. „Musíme mať tú legislatívu, ktorá bude flexibilne reagovať na takéto situácie a musí byť aj štát pripravený na to reagovať, pretože dnes sme schopní ako Policajný zbor, teraz hovorím ako minister vnútra, reagovať na krízové situácie, ale nie sme schopní dnes efektívne zapojiť napríklad armádu na to, aby efektívne chránila napríklad zelenú hranicu. O tomto bola táto odborná a vecná debata. Zhoda bola na tom, že v nej budeme pokračovať na odbornej úrovni, že dáme tú politiku bokom,“ tvrdí.

Opozícia má výhrady, no diskusii sa nebráni

Opozičný poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek (PS) po stretnutí v Prezidentskom paláci médiám potvrdil, že zavedenie stavu ohrozenia PS naďalej odmieta pre obavy zo zneužívania vládnou mocou. Uznal však, že svet sa zmenil a obrannú legislatívu treba novelizovať. Uznal, že v prípade zmeny zákona koalícia opozičné hlasy nepotrebuje.

„Nepotrebujú. Zároveň zaznelo, myslím si, úplne jasne, že ak sú to veci takejto dôležitosti, tak by to asi nemalo byť písané na jedno volebné obdobie,“ vyhlásil. Je preto podľa neho rozumné, aby do takéhoto procesu vstúpila aj opozícia. Obavy zo zneužívania stavu ohrozenia by mal aj poslanec za opozičnú SaS Juraj Krúpa.

Myslí si, že súčasná legislatíva dáva armáde dostatočný priestor napríklad na zostreľovanie dronov. Diskusii o zákonných zmenách je však otvorený. „Keď z tohto takto to vypadne, že teda máme tu nejaké nedostatky, tak poďme teda do tej legislatívy, pokryjeme to, upravíme, doplníme, čo je potrebné, my sa tomu nebránime. A áno, sme ochotní sa na tom podieľať alebo spolupracovať aj s vládnou koalíciou,“ uviedol.

Podobne situáciu vidí aj podpredseda opozičného KDH Viliam Karas. „Všetci za okrúhlym stolom sa zhodli na tom, že na to chcú pozitívne reagovať a za to patrí vďaka aj prezidentovi SR, náčelníkovi generálneho štábu, ale samozrejme všetkým účastníkom okrúhleho stola, lebo diskusia bola veľmi, veľmi konštruktívna,“ myslí si.

