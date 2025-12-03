Štátne servery zažili kybernetický útok: Minister Migaľ opísal podozrivé aktivity, zavádzajú sa prísne opatrenia

Foto: TASR/Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Minister Samuel Migaľ potvrdil útok na servery rezortu hospodárstva.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v priebehu utorka identifikovalo podozrenie na kybernetický incident zameraný na rezortné informačné systémy. Pokus o prienik bol odhalený včas a pri incidente nedošlo k žiadnemu šifrovaniu údajov, informovalo ministerstvo v utorok večer na sociálnej sieti.

Deklarovalo, že ihneď po zistení podozrivých aktivít v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom (NBÚ) a vládnou jednotkou CSIRT prijali technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť systémy rezortu a zamedziť prípadnému ďalšiemu šíreniu incidentu, ako aj zachovať dôkazný materiál potrebný na objektívne vyšetrenie udalosti.

Rezort prijal bezpečnostné opatrenia

„Na vyšetrovaní incidentu spolupracujeme s internými aj externými odborníkmi na kybernetickú bezpečnosť, vrátane spomínaných príslušných orgánov štátnej správy, ako je NBÚ a vládna jednotka CSIRT. V tejto súvislosti ubezpečujeme, že postupujeme v zmysle štandardných bezpečnostných procesov a bez vyvolávania paniky,“ konštatovalo MH.

Avizovalo, že o ďalšom vývoji a výsledkoch vyšetrovania bude informovať prostredníctvom svojich oficiálnych komunikačných kanálov. „Pre ukľudnenie verejnosti, všetky dáta k výpočtu adresnej energopomoci bežia v informačných systémoch, ktoré sú v správe Ministerstva vnútra SR. Mimo informačných systémov Ministerstva hospodárstva SR,“ dodal rezort.

Reakcia ministra investícií Migaľa

O kybernetickom útoku na servery MH informoval v utorok večer na sociálnej sieti aj minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý). Deklaroval, že vládna kybernetická jednotka CSIRT v spolupráci s SK-CERT v tejto súvislosti zasahuje na MH SR. Neuviedol bližšie informácie, aby neohrozil prebiehajúce vyšetrovanie.

 

Vládna kybernetická jednotka CSIRT v spolupráci s SK-CERT zasahuje na Ministerstve hospodárstva (MH) SR. Dôvodom je kybernetický útok na servery rezortu. Informoval o tom v utorok večer na sociálnej sieti minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý). „Momentálne nemôžeme informovať bližšie, aby sme neohrozili prebiehajúce vyšetrovanie,“ zdôraznil Migaľ.

Čo je CSIRT.SK

CSIRT.SK (Computer Security Incident Response Team Slovakia) je vládna jednotka pre riešenie počítačových incidentov v Slovenskej republike, zriadená ako organizačný útvar Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Zabezpečuje služby spojené so zvládaním bezpečnostných incidentov, odstraňovaním ich následkov a následnou obnovou činnosti informačných systémov verejnej správy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zvláštne výdavky Huliaka v čase konsolidácie: Namiesto športu dal vyše milión eur na právnikov, tvrdia…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajúPunč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac