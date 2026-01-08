Štátna opera v Banskej Bystrici má nového riaditeľa: Vymenovala ho ministerka kultúry Šimkovičová

Foto: SITA/Úrad vlády SR

Martin Cucík
TASR
Šimkovičová vymenovala nového riaditeľa opery, zároveň ju aj navštívila.

Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) vo štvrtok vymenovala do funkcie nového riaditeľa Štátnej opery (ŠO) v Banskej Bystrici Ondreja Bernáta. Pri tejto príležitosti navštívila samotnú inštitúciu, kde sa stretla s jej zamestnancami a absolvovala pracovné rokovanie s vedením.

Počas návštevy sa ministerka oboznámila s aktuálnym fungovaním štátnej opery, jej umeleckými plánmi, ekonomickou situáciou, ako aj s výzvami, ktorým inštitúcia v súčasnosti čelí,“ informovala riaditeľka komunikačného odboru rezortu kultúry Petra Demková. „Ministerka zároveň deklarovala pripravenosť aktívne riešiť všetky ekonomické a programové otázky súvisiace s fungovaním inštitúcie,“ dodala.

Iba do riadneho výberové konania

Poverenie Bernáta viesť banskobystrickú ŠO oznámil rezort kultúry 31. decembra 2025. Bernát, ktorý doposiaľ pôsobil v Národnom divadle Košice, bude mať mandát do uskutočnenia riadneho výberového konania. Zmena nastáva po tom, čo z osobných dôvodov rezignoval na riaditeľský post Šimon Svitok. V opere však bude naďalej pôsobiť ako sólista a zároveň ako umelecký riaditeľ.

