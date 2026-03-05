Státisíce Slovákov si priplatia: Odvody sa opäť rapídne zdvihnú, minieme o desiatky eur mesačne viac

Výška všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2025 je 19 440 eur. Jeho výška vychádza z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR. Vo štvrtok o tom informovala Sociálna poisťovňa (SP).
Všeobecný vymeriavací základ sa použije pri výpočte poistného na sociálne poistenie pre rok 2027. Týka sa zamestnancov, zamestnávateľov, povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb aj dobrovoľne poistených osôb. Zároveň je podkladom na určenie minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu, z ktorého sa poistné odvádza.
Odvody sa zvyšujú každoročne
Stanovená suma ovplyvní aj výšku vyplácaných dávok. Sociálna poisťovňa ju využije pri výpočte dôchodkových dávok, ako aj nemocenských, úrazových, garančných dávok a dávok v nezamestnanosti. Prostredníctvom všeobecného vymeriavacieho základu sa zároveň určí vymeriavací základ poistencov štátu, za ktorých platí poistné štát.
Hodnota všeobecného vymeriavacieho základu bola určená ako dvanásťnásobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR za rok 2025, ktorú zisťuje Štatistický úrad SR. Priemerná mzda za minulý rok dosiahla 1620 eur.
Ako informoval exminister práce Jozef Mihál na sociálnej sieti, „už poznáme mzdové veličiny na rok 2027, naviazané na priemernú mzdu za rok 2025. Tá bola 1 620 eur,“ uviedol.
Mikroodvody SZČO do Sociálnej poisťovne budú podľa neho 140,06 eura mesačne. Minimálne odvody budú vo výške 322,21 eura. Pre porovnanie, tento rok platia SZČO minimálne odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 303,11 eura a do zdravotnej poisťovne 121,92 eura.
Ak sa sociálni partneri nedohodnú, minimálna mzda sa určí automaticky na 60 % z tejto sumy. V roku 2027 by tak mala dosiahnuť 972 eur mesačne, resp. 5,586 eura na hodinu.
