Štát spustil pomoc jednorodičom: Príspevok je v hodnote až 200 eur, takto ho môžete získať

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
TASR
Jednorodičovi sa bude dočasne vyplácať tzv. motivačný príspevok podľa počtu detí od 100 do 200 eur.

Štát odštartoval začiatkom februára projekt pomoci jednorodičom, samoživiteľom či osamelým rodičom. Ide o dvojročný pilotný projekt, ktorý bude celý financovaný z eurofondov. Za prvý týždeň sa do programu prihlásilo 230 klientov a prejavilo záujem o pomoc jednorodičom. Informoval o tom v pondelok na tlačovej besede minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD).

Partnermi ministerstva práce v rámci programu sú mimovládne organizácie Jeden rodič, My mamy a Centrum Slniečko, ako aj rezortný Inštitút pre výskum práce a rodiny. Štát podľa ministra preberá do svojho systému know-how mimovládnych organizácií, ktoré sa tejto problematike venujú.

Prihláste sa do programu, získať môžete motivačný príspevok

Podľa Tomáša je potrebné, aby sa jednorodič do programu prihlasoval dobrovoľne. „Chceme vidieť, že prejaví záujem o túto pomoc sám. Jednorodiča ešte preveríme, aby sme predišli akýmkoľvek špekuláciám, respektíve akémukoľvek zneužívaniu tohto programu,“ povedal minister. Po prihlásení zaradia jednorodiča do programu vždy v nasledujúcom mesiaci.

Ilustračná foto: Pexels

Neúplné rodiny patria k najohrozenejšej skupine obyvateľstva, čo sa týka chudoby i sociálneho vylúčenia. Podľa Štatistického úradu SR osamelých rodín s nazaopatrenými deťmi je na Slovensku približne 180 000.

„Ešte viac toto číslo spresňuje európske štatistické zisťovanie, tzv. EU SILC, ktorý hovorí, že skutočných jednorodičovských domácností máme okolo 31 000. To sú jednorodičovské domácnosti, ktoré už nemajú doma nikoho iného, ani babku, dedka alebo iných príbuzných alebo blízkych ľudí,“ podotkol Tomáš.

Až takmer 38 % týchto domácností je takisto ohrozených chudobou či sociálnym vylúčením. Táto skupina obyvateľstva si podľa ministra preto vyžaduje koncentrovanú a špeciálnu pomoc.

Zakladateľka neziskovej organizácie Jeden rodič Eva Marková upozornila, že veľmi veľa rodičov sa obáva, že pomoc nedostanú. „Choďte do poradní komplexnej pomoci vo svojom okresnom, krajskom meste a dajte o sebe vedieť, pretože to je dôležité,“ odporučila. Zamestnanci a špecialisti v poradniach podľa nej nájdu riešenie.

Príspevok jednorodičom

Na Slovensku podľa ministra dobudovali 46 poradní komplexnej pomoci tam, kde sú aj úrady práce. „Sú to samostatné pracoviská. Po celom Slovensku budú môcť osamelí rodičia vyhľadať pomoc v týchto poradniach komplexnej pomoci,“ uviedol Tomáš. V poradniach podľa neho pracujú sociálny pracovník, ekonóm, právnik, psychológ a k nim špeciálne pre program vytvorili dve nové pozície len pre jednorodičov – sprievodca osobnou skúsenosťou a manažér prípadu.

Špecialisti sa budú jednorodičom rok venovať, aby im pomohli postaviť sa na vlastné nohy a už nepotrebovali pomoc štátu. Pilotný projekt trvá dva roky, ale samotný program, do ktorého budú ľudia zapojení, potrvá pre každého rok. „Jednorodičovi budeme aj dočasne vyplácať tzv. motivačný príspevok podľa počtu detí od 100 do 200 eur,“ dodal Tomáš. Jednorodič s jedným dieťaťom dostane 100 eur, s dvomi deťmi 150 eur a s tromi a viac deťmi 200 eur. O príspevok budú môcť požiadať v treťom mesiaci účasti v programe a budú ho dostávať počas roka.

