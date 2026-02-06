Štát sprísňuje ochranu najvyšších činiteľov: Na úrade vlády osadili okná za státisíce eur, majú zastaviť streľbu

Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Nina Malovcová
Úrad vlády má okná, ktoré dokážu zastaviť streľbu.

Historická budova Úradu vlády Slovenskej republiky prešla v posledných mesiacoch nenápadnou, no významnou zmenou. Štát vymenil okná za nové balistické sklá, ktoré majú zvýšiť ochranu premiéra aj zamestnancov úradu. Opatrenie prichádza po atentáte na predsedu vlády z mája 2024 a podľa odborníkov dáva z bezpečnostného hľadiska zmysel.

Podľa informácií portálu Aktuality rozhodol štát o výmene okien ešte minulý rok. Do modernizácie investoval 316 000 eur. Staré okenné výplne nahradili nové balistické dvojsklá triedy BR4-S, pri časti okien boli nepriestrelné sklá osadené pred pôvodné výplne.

Sklá majú niekoľko centimetrov a vysokú hmotnosť

Nové okná na budove, kde má kanceláriu aj Robert Fico, majú sklá hrubé viac ako tri centimetre. Jeden meter štvorcový váži vyše 80 kilogramov. Podľa bezpečnostného experta Lumíra Němca, bývalého príslušníka policajného útvaru rýchleho nasadenia v Česku, ide o primerané riešenie.

„Balistické sklá sú mimoriadne drahé. Čím vyššiu ochranu poskytujú, tým viac stoja,“ vysvetlil. Sklá triedy BR4-S by mali zastaviť streľbu z krátkych zbraní a zároveň ochrániť budovu aj pred vhodením nebezpečného predmetu, napríklad Molotovovho kokteilu. Nejde však o najvyšší stupeň ochrany. Balistické sklá triedy BR7-S sú výrazne hrubšie a ťažšie, no ich cena je podľa odborníkov násobne vyššia.

Foto: TASR

V budove úradu vlády nesídli len premiér, ale aj množstvo úradníkov a splnomocnencov vlády. Zároveň ide o miesto oficiálnych rokovaní a prijímania zahraničných delegácií. Ochranu objektu zabezpečuje Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií ministerstva vnútra. Rezort vnútra odkázal otázky na úrad vlády, ten však neodpovedal, či výmena okien priamo súvisí s atentátom z mája 2024.

Bezpečnosť posilnil aj nákup špeciálneho vozidla

Výmena okien nie je jedinou bezpečnostnou investíciou štátu. Ministerstvo vnútra minulý rok zakúpilo vozidlo Land Rover Defender Outbound za takmer 104 000 eur, ktoré má slúžiť ako vozidlo prvého zásahu pri mimoriadnych udalostiach. Takéto vozidlo chýbalo aj v Handlovej, kde 15. mája 2024 strieľal útočník Juraj Cintula na premiéra. Sanitka vtedy nebola nablízku a predsedu vlády prevážali do nemocnice vládnou limuzínou.

