Štát kašle na jednorodičov, sú pritom najohrozenejší: Jediná „pomoc“ je zvýšená DPH a znížený daňový bonus

Štát by sa mal tento rok zamerať najmä na pomoc jednorodičovským domácnostiam a zadefinovať ich v zákone. Predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling a poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) kritizovali vládu za to, že pre tieto domácnosti doteraz neurobila nič, ale práve naopak, zvýšila im dane či znížila daňové bonusy. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) podľa nich nepredstavil na pomoc jednorodičom doposiaľ žiaden reálny zákon.

„Podľa organizácie Jeden rodič, ktorá sa venuje pomoci týmto rodinám, žije na Slovensku v jednorodičovských domácnostiach takmer 900 000 ľudí. V týchto domácnostiach v prevažnej väčšine viac ako 80 % žijú samoživiteľky – matky s deťmi, ktoré sú nezaopatrené,“ uviedla Bajo Holečková.

Prepadávajú sa do chudoby

Ak na najbližšiu marcovú schôdzu parlamentu nepredloží Tomáš žiadny návrh zákona pomoci jednorodičom, tak sa to celé podľa nej predĺži do júna a tieto rodiny budú pol roka platiť vyššie dane a viac sa prepadať do chudoby. Bajo Holečková zdôraznila, že potom bude oveľa zložitejšie dostať ich späť do bežného života.

„Najväčším problémom jednorodičovských domácností je to, že doteraz ich nemáme zadefinované v zákone, čiže my im nevieme cielene pomáhať, a preto sa napríklad aj líšia počty, ktoré udávajú, kto je jednorodičovská domácnosť, kde sa hovorí o 500.000 ľuďoch, niekde o 860 000. Preto potrebujeme základnú vec, a to je zadefinovať jednorodičovskú domácnosť v zákone, aby sme ich vedeli identifikovať a efektívne im pomôcť a nastaviť už konkrétne opatrenia pre tieto domácnosti,“ upresnila Bajo Holečková.

Veľkú časť z jednorodičovských domácností tvoria matky s deťmi, ktoré majú problém sa zamestnať, pretože im podmienky na Slovensku neumožňujú využívať napríklad skrátené úväzky alebo dlhšiu dobu pri ošetrovaní člena rodiny (OČR), keďže na starostlivosť o deti sú samy. Jednorodičovská domácnosť by mala byť definovaná podľa opozičných poslancov za domácnosť, v ktorej sa o deti stará výlučne mama, otec alebo náhradný rodič.

Gröhling dodal, že okrem jednorodičovských domácností SaS predložila do parlamentu aj ďalšie zákony, ktoré by mohli pomôcť ľuďom, ako napríklad zníženie spotrebnej dane na pohonné látky, opatrenia na pomoc živnostníkom, alebo zvýšenie registrácie platenia dane z pridanej hodnoty (DPH) z 50 000 eur na 70 000 eur, čo môže pomôcť podnikateľom pri vytváraní nových pracovných miest.