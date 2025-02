Vláda opäť otvára starú kauzu: Žiada Šimečku, aby zverejnil príjmy neziskoviek, kde sú v orgánoch jeho blízki

Vláda SR vyzýva lídra opozičného PS Michala Šimečku na zverejnenie všetkých príjmov organizácií, združení a ďalších subjektov, v orgánoch ktorých pôsobia jeho rodinní príslušníci a blízki. Žiada to za roky 2010 až 2025. Chce od neho rovnako aj zverejnenie skutočného využívania zdrojov. Odôvodňuje to tým, že orgány Európskej únie (EÚ) mali začať exekučné konanie proti občianskemu združeniu Projekt Fórum, v ktorom je štatutárom Šimečkova mama. Vládny kabinet to uviedol vo svojom stredajšom vyhlásení.

„Vláda prijala so znepokojením informáciu, že príslušné orgány EÚ začali exekučné konanie proti slovenskému občianskemu združeniu (OZ) Projekt Fórum a od uvedeného OZ požadujú vrátenie dotácie vo výške takmer 160 000 eur. Dôvodom exekúcie je neschopnosť preukázať spôsob použitia finančných prostriedkov z EÚ,“ skonštatoval.

Vraj to nie je útok na rodinu

Vládny kabinet tvrdí, že dané exekučné konanie má vážne reputačné dôsledky na čerpanie európskych prostriedkov mimovládnym sektorom v SR. Informáciu označil ako potvrdenie čudných praktík rodinných príslušníkov a blízkych Šimečku pri čerpaní prostriedkov. „Spôsob čerpania finančných prostriedkov z rôznych dotačných schém rodinnými príslušníkmi a blízkymi osobami Šimečku bol dôvod na jeho odvolanie z funkcie podpredsedu Národnej rady (NR) SR,“ skonštatoval.

Vláda si myslí, že je neakceptovateľné, aby sa prostriedky zo štátnych alebo európskych zdrojov poskytnuté na dobromyseľný účel zneužívali na ovplyvňovanie politickej súťaže v SR. „Odmietame účelovú obranu poslanca Šimečku, že ide o útok na jeho rodinu a blízke osoby, pretože je všeobecne známe, akú aktívnu protivládnu činnosť vyvíja otec poslanca NR SR,“ dodala vo vyhlásení.

O podozrení z čerpania štátnych dotácií osobami, ktoré sú Šimečkovi blízke, aj z manipulácie pri prideľovaní dotácií hovorili koaliční predstavitelia ešte minulý rok. Uviedli to aj ako jeden z dôvodov, pre ktoré iniciovali Šimečkove odvolávanie z postu podpredsedu NR SR v parlamente, v ktorom ho poslanci i odvolali. Šimečka kritiku odmietol. Vnímal ju ako pomstu za jeho opozičnú prácu.