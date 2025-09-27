Šťastie sa usmialo hneď na dvoch hráčov: V lotérii vyhrali krásne sumy peňazí, toto boli ich výherné čísla

Slováci sa opäť tešia z veľkej výhry. Stredajšie žrebovanie hry LOTO 5 z 35 prinieslo moment, ktorý potešil hneď dvoch hráčov a ukázalo, že šťastie si vie vybrať naozaj nečakaných víťazov.
O výhre informovala spoločnosť TIPOS na svojej oficiálnej webovej stránke. Podľa zverejnených údajov sa tentoraz darilo dvom hráčom, ktorí si môžu na účet pripísať tisíce eur. Jeden z nich navyše využil systémovú stávku, ktorá jeho výhru ešte znásobila.
Systémová stávka priniesla viac než 23-tisíc eur
Prvým výhercom je hráč z Bratislavského kraja, ktorý siahol po systéme 8. Na tikete označil osem čísel, pridal doplnkovú hru JOKER a rozhodol sa stávku podať hneď dvakrát. Celkovo zaplatil 57 eur, čo sa ukázalo ako správna voľba.
V druhom predplatenom žrebovaní padli čísla 13, 16, 18, 20 a 26 a práve tie mal vyplnené. Okrem hlavnej výhry vo výške 19 452,40 eura získal aj 15 výhier v druhom poradí za 3 642 eur a 30 výhier v treťom poradí za 99 eur. Jeho celková výhra tak dosiahla krásnych 23 193,40 eura.
Druhý výherca pochádza z Trnavského kraja
Šťastie sa usmialo aj na druhého hráča, ktorý svoju stávku uzatvoril v Trnavskom kraji. Vyplnil osem stĺpcov na tikete, pridal účasť v hre JOKER a zaplatil len 4,50 eura. Aj jeho tiket priniesol úspech a výhru vo výške 19 452,40 eura.
Malé loto ponúka veľké šance
Hra LOTO 5 z 35 patrí medzi lotérie s najnižším vkladom, pretože hodnota jednej stávky je iba 0,50 eura. Zároveň ponúka aj najvyššiu šancu na zisk jackpotu. Pravdepodobnosť hlavnej výhry je 1 : 324 000. Žrebovanie sa koná trikrát týždenne, vždy v stredu, piatok a nedeľu.
