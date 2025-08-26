Šťastie prialo ďalšiemu Slovákovi: V lotérii vyhral krásnu sumu peňazí, stávka ho nestála ani 10 eur

Ilustračná foto: Picryl, Pexels

Nina Malovcová
Slovák bude dostávať rok každý mesiac 2 500 eur navyše.

Predstavte si, že vám k bežnému príjmu pribudne pravidelne ďalších 2 500 eur. Nie jednorazovo, ale každý mesiac počas celého roka. Presne toto čaká hráča lotérie EXTRA VÝPLATA, ktorý v pondelok získal druhú výhru v poradí v hodnote 30 000 eur. Peniaze dostane rozdelené do dvanástich mesačných splátok.

O výhre informoval TIPOS na svojej oficiálnej stránke. Šťastlivec uzatvoril stávku v Bratislavskom kraji a na obsluhu terminálu sa obrátil s jednoduchou požiadavkou: štvortipová náhodná stávka. Za hru zaplatil len 6 eur a jeden z tipov mu priniesol výhru, o akej sníva nejeden Slovák.

Rozhodla jediná voľba čísla

V žrebovaní 25. augusta padli čísla 1, 2, 15, 16, 19 a 27, pričom z powerballového osudia vyšla 7. Hráč trafil všetky čísla z prvého osudia, no namiesto sedmičky tipol dvojku. Aj tak mu to stačilo na výhru 30 000 eur, ktorá mu bude vyplácaná ako pravidelná „extra výplata“.

Ilustračná foto: Unsplash

Len tento rok priniesla lotéria 21 druhých výhier a až dvom hráčom hlavnú cenu 480 000 eur, vyplácanú po dobu desiatich rokov. EXTRA VÝPLATA je prvá anuitná lotéria na Slovensku, kde sa nehrá o kumulujúci sa jackpot, ale o stabilné výplaty vopred stanovených súm.

Ako funguje hra

Žrebovanie prebieha každý pondelok a cena jedného tipu je 1,50 eura. Výhercovia si svoje peniaze neužijú naraz, ale pravidelne, čo im vytvára pocit istoty a dlhodobého bonusového príjmu. TIPOS pripomína, že lotéria je určená iba pre dospelých: „Hrajte zodpovedne, hrajte pre radosť.“

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
