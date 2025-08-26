Šťastie prialo ďalšiemu Slovákovi: V lotérii vyhral krásnu sumu peňazí, stávka ho nestála ani 10 eur

Predstavte si, že vám k bežnému príjmu pribudne pravidelne ďalších 2 500 eur. Nie jednorazovo, ale každý mesiac počas celého roka. Presne toto čaká hráča lotérie EXTRA VÝPLATA, ktorý v pondelok získal druhú výhru v poradí v hodnote 30 000 eur. Peniaze dostane rozdelené do dvanástich mesačných splátok.
O výhre informoval TIPOS na svojej oficiálnej stránke. Šťastlivec uzatvoril stávku v Bratislavskom kraji a na obsluhu terminálu sa obrátil s jednoduchou požiadavkou: štvortipová náhodná stávka. Za hru zaplatil len 6 eur a jeden z tipov mu priniesol výhru, o akej sníva nejeden Slovák.
Rozhodla jediná voľba čísla
V žrebovaní 25. augusta padli čísla 1, 2, 15, 16, 19 a 27, pričom z powerballového osudia vyšla 7. Hráč trafil všetky čísla z prvého osudia, no namiesto sedmičky tipol dvojku. Aj tak mu to stačilo na výhru 30 000 eur, ktorá mu bude vyplácaná ako pravidelná „extra výplata“.
Len tento rok priniesla lotéria 21 druhých výhier a až dvom hráčom hlavnú cenu 480 000 eur, vyplácanú po dobu desiatich rokov. EXTRA VÝPLATA je prvá anuitná lotéria na Slovensku, kde sa nehrá o kumulujúci sa jackpot, ale o stabilné výplaty vopred stanovených súm.
Ako funguje hra
Žrebovanie prebieha každý pondelok a cena jedného tipu je 1,50 eura. Výhercovia si svoje peniaze neužijú naraz, ale pravidelne, čo im vytvára pocit istoty a dlhodobého bonusového príjmu. TIPOS pripomína, že lotéria je určená iba pre dospelých: „Hrajte zodpovedne, hrajte pre radosť.“
