Starnutie nevníma tragicky. Česká herečka Anna Geislerová zažiarila na červenom koberci a poslala ženám silný odkaz

Je jednou z najvýraznejších a najuznávanejších českých herečiek, spisovateliek a bývalých modeliek. Pochádza z umeleckej rodiny a svoju kariéru začala už v mladom veku. Zároveň sa pýši rekordnými piatimi oceneniami Českého leva.

Pre magazín Báječná žena sa známa herečka Anna Geislerová podelila o to, ako sa dnes pozerá na seba, na svoju prácu, ale aj na to, čo jej pribúdajúce roky prinášajú. Prezradila, že pochybnosti sú pre ňu bežnou súčasťou života a že starnutie neberie tragicky, hoci telo občas protestuje.

Pochybnosti ako prirodzená súčasť

Sebavedomie sa u nej nikdy nepýšilo dokonalou istotou. Naopak, pochybnosti vníma ako neoddeliteľnú súčasť svojej povahy. Sama hovorí, že človek, ktorý má sebareflexiu a vnímavosť, sa jednoducho nemôže tváriť, že má vo všetkom jasno.

„Nikto mi to neverí, ale ja o sebe pochybujem neustále. Do určitej miery to sama sebe tolerujem, pretože sa mi to zdá správne, keď je človek vnímavý a má sebareflexiu, musí predsa o sebe pochybovať. Inak to nejde. Ja o sebe pochybujem, je to súčasť mojej povahy, aj keď čiastočne viem, že si tým človek môže aj škodiť,“ priznáva Anna Geislerová a dáva najavo, že pochybnosti pre ňu neznamenajú slabosť, ale vnútornú pravdivosť.

Cannes bol jej splnený detský sen