Stále nachádzajú ďalšie telá: Počet obetí útoku na Ternopiľ stúpol na 31, pátranie po nezvestných pokračuje

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
Vojna na Ukrajine
Ternopiľ prežíva jednu z najväčších tragédií.

Na najmenej 31 sa zvýšil počet obetí ruského útoku na ukrajinské mesto Ternopiľ z noci na stredu, oznámili v piatok záchranné zložky, ktoré spod trosiek vytiahli ďalšie mŕtve telá.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice Sky News.

Desiatky ľudí zostali uväznené pod troskami

Pátracie a záchranné operácie naďalej prebiehajú a viacero ľudí je stále nezvestných, aj viac než 48 hodín po tom, čo ruská strela s plochou dráhou letu zasiahla v tomto meste bytový dom, strhla horné poschodia a pod troskami uväznila desiatky ľudí.

Bol to jeden z najsmrtiacejších útokov v tomto roku a jeden z najhorších na západnej Ukrajine od začiatku ruskej invázie vo februári 2022, píše AFP.

Medzi obeťami je aj šesť detí

Ukrajinská polícia v piatok oznámila, že záchranári „vytiahli z trosiek zničenej budovy telá ďalších troch ľudí: ženy a dvoch detí“.

Foto: SITA/AP

Medzi doposiaľ 31 potvrdenými obeťami je šesť detí. Ďalších 94 ľudí vrátane 18 detí utrpelo zranenia. „Pátranie po nezvestných ľuďoch pokračuje,“ dodala polícia. Záchranné zložky vo štvrtok uviedli, že viac než 12 ľudí je stále nezvestných, cituje francúzska agentúra.

