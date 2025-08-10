Stal sa z neho boháč, získal 2,5 miliardy: Mužovi to zničilo život takýmto krutým spôsobom

Foto: Profimedia / ilustračné, Unsplash

Michaela Olexová
Stojí za výtvorom hry Minecraft, ktorá sa pre milióny hráčov stala neoddeliteľnou súčasťou detstva a dospievania.

Keď v roku 2009 zverejnil Markus Persson ranú verziu zvláštnej „kockatej“ hry, netušil, že jeho dielo raz prepíše dejiny videoherného priemyslu. Vývoj hier ho fascinoval už odmala a Minecraft si postupne získaval kultový status – ešte pred oficiálnym vydaním v roku 2011 sa predalo desať miliónov kópií. Ale v roku 2014 prišiel zlom – Markus Persson, známy ako Notch, sa hry úplne vzdal.

Na svojej webovej stránke Persson vtedy oznámil, že nemá s fanúšikmi také puto, ako si myslel a že už nechce niesť zodpovednosť za impérium, ktoré vzrástlo vďaka Minecraftu. V novembri predal hru Microsoftu za 2,5 miliardy amerických dolárov (zhruba 2,16 miliardy eur).

Markus Persson sa stal miliardárom, ale ako sa zdá, šťastie si za peniaze nekúpil. Ako si v tom čase všimol aj portál NZ Herald, jeho online príspevky odhaľovali človeka, ktorému úspech zničil život. Hoci mal všetko, čo si mohol priať, nikdy sa necítil osamelejšie.

Som osamelý, nemám dôvod sa snažiť

29. augusta v roku 2015 pridal sériu tweetov, ktoré pôsobili ako výkrik do prázdna.

„Problém s tým, že máte všetko, je, že už nemáte dôvod snažiť sa o čokoľvek. Ľudská interakcia sa však stane nemožnou – pre nepomer,“ napísal frustrovaný vývojár.

V luxusnej vile v Los Angeles, ktorú si kúpil za 70 miliónov dolárov, organizoval večierky pre „áčkové“ celebrity, ale radosť neprichádzala. V jednom tweete priznal, že tento životný štýl mu zničil aj partnerský vzťah: „Našiel som super babu, ale bojí sa ma aj toho, akým štýlom žijem. Radšej bude s niekým normálnym.“

Skúšal aj filantropiu, no nevidel v nej zmysel. „Chcel som zachraňovať svet na štýl Muska, ale vždy ma to len vystavilo rovnakému typu idiotov, ktorí ma donútili predať Minecraft,“ napísal s trpkosťou.

Na záver napísal: „Ľudia, ku ktorým úspech tiež dorazil odrazu, mi tvrdia, že tento pocit odíde. Že je to normálne. Tak si asi idem dať sprchu.“

