Stal sa z neho boháč, získal 2,5 miliardy: Mužovi to zničilo život takýmto krutým spôsobom

Keď v roku 2009 zverejnil Markus Persson ranú verziu zvláštnej „kockatej“ hry, netušil, že jeho dielo raz prepíše dejiny videoherného priemyslu. Vývoj hier ho fascinoval už odmala a Minecraft si postupne získaval kultový status – ešte pred oficiálnym vydaním v roku 2011 sa predalo desať miliónov kópií. Ale v roku 2014 prišiel zlom – Markus Persson, známy ako Notch, sa hry úplne vzdal.
Na svojej webovej stránke Persson vtedy oznámil, že nemá s fanúšikmi také puto, ako si myslel a že už nechce niesť zodpovednosť za impérium, ktoré vzrástlo vďaka Minecraftu. V novembri predal hru Microsoftu za 2,5 miliardy amerických dolárov (zhruba 2,16 miliardy eur).
Markus Persson sa stal miliardárom, ale ako sa zdá, šťastie si za peniaze nekúpil. Ako si v tom čase všimol aj portál NZ Herald, jeho online príspevky odhaľovali človeka, ktorému úspech zničil život. Hoci mal všetko, čo si mohol priať, nikdy sa necítil osamelejšie.
Som osamelý, nemám dôvod sa snažiť
29. augusta v roku 2015 pridal sériu tweetov, ktoré pôsobili ako výkrik do prázdna.
The problem with getting everything is you run out of reasons to keep trying, and human interaction becomes impossible due to imbalance.
— notch (@notch) August 29, 2015
„Problém s tým, že máte všetko, je, že už nemáte dôvod snažiť sa o čokoľvek. Ľudská interakcia sa však stane nemožnou – pre nepomer,“ napísal frustrovaný vývojár.
Found a great girl, but she’s afraid of me and my life style and went with a normal person instead.
— notch (@notch) August 29, 2015
V luxusnej vile v Los Angeles, ktorú si kúpil za 70 miliónov dolárov, organizoval večierky pre „áčkové“ celebrity, ale radosť neprichádzala. V jednom tweete priznal, že tento životný štýl mu zničil aj partnerský vzťah: „Našiel som super babu, ale bojí sa ma aj toho, akým štýlom žijem. Radšej bude s niekým normálnym.“
I would Musk and try to save the world, but that just exposes me to the same type of assholes that made me sell minecraft again.
— notch (@notch) August 29, 2015
Skúšal aj filantropiu, no nevidel v nej zmysel. „Chcel som zachraňovať svet na štýl Muska, ale vždy ma to len vystavilo rovnakému typu idiotov, ktorí ma donútili predať Minecraft,“ napísal s trpkosťou.
Na záver napísal: „Ľudia, ku ktorým úspech tiež dorazil odrazu, mi tvrdia, že tento pocit odíde. Že je to normálne. Tak si asi idem dať sprchu.“
People who made sudden success are telling me this is normal and will pass. That’s good to know! I guess I’ll take a shower then!
— notch (@notch) August 29, 2015
