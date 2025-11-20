Stál desiatky miliónov eur: Na slovenskej univerzite spustili prvý funkčný superpočítač

Foto: TASR (František Iván)

Tomáš Mako
TASR
Na Technickej univerzite v Košiciach spustili prvý slovenský superpočítač.

Prvý funkčný superpočítač na Slovensku s názvom Perun vo štvrtok slávnostne spustili na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE). Celková investícia cez plán obnovy podľa rektora TUKE Petra Mésároša presahuje 21 miliónov eur.

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) informoval, že spustenie superpočítača v Bratislave, ktorý bude prepojený s Košicami, sa očakáva na jar budúceho roka.

Ide o súčasť projektu národného superpočítača, jedného z najvýznamnejších projektov digitálnej modernizácie Slovenska, ktorý podľa rezortu informatizácie posunie krajinu medzi štáty s vysokovýkonnou výpočtovou infraštruktúrou európskej úrovne.

„Som veľmi rád, že práve v Košiciach, v metropole východu, sa podarilo v priebehu naozaj veľmi krátkeho času zrealizovať jeden obrovský míľnik, ktorý posúva slovenskú informatizáciu vpred. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie podporuje slovenských vedcov a toto je jeden z prvých našich hmatateľných výsledkov,“ uviedol Migaľ.

Jeden integrovaný systém

Nový superpočítač financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR je umiestnený v dvoch lokalitách – okrem TUKE v bratislavskom Centre spoločných činností Slovenskej akadémie vied.

Bratislavský systém disponuje výkonom 14,5 PFlops a košický systém výkonom 10,16 PFlops.

Foto: TASR (František Iván)

Ministerstvo ďalej informovalo, že obe lokality budú fungovať ako jeden integrovaný systém – s jednotným prihlasovaním, so spoločným manažmentom používateľov a s pripravovanou službou easydata transfer, ktorá umožní rýchly presun dát medzi Bratislavou a Košicami.

Spustená košická časť superpočítača v hodnote 20,9 milióna eur má aj unikátny kvantový simulátor, ktorý posúva Slovensko medzi štáty s pokročilými kapacitami v oblasti kvantových výpočtov.

„Podarilo sa nám v rekordne krátkom čase realizovať veľmi významnú technologickú investíciu, ktorá je aj investíciou do rozvoja intelektuálneho kapitálu. Výrazným spôsobom zvyšuje pridanú hodnotu práce slovenských vedcov, univerzít aj priemyslu, ktorí môžu výpočtové možnosti využívať na získavanie nových vedeckých výstupov a praktických riešení,“ povedal Mésároš.

Superpočítač Perun predstavuje kľúčovú infraštruktúru pre oblasti, kde bežné technológie nestačia. Využívať sa bude pri náročných simuláciách vo vesmíre, vývoji materiálov, modelovaní klímy či v medicínskom výskume. Dôležitú úlohu zohrá aj pri rozvoji umelej inteligencie – tréningu veľkých jazykových modelov, rozpoznávaní obrazu, spracovaní veľkých dát a ďalších úlohách, ktoré si vyžadujú masívne paralelné výpočty.

Realizácia projektu v Košiciach zahŕňala rekonštrukciu priestorov dátového centra, modernizáciu elektroinštalácie, verejné obstarávanie výpočtovej techniky vrátane GPU (grafickej výpočtovej jednotky) AI konfigurácií a úspešné testovanie systému. V Bratislave je už superpočítač takisto pripravený a čaká na finálne housing-kontajnery.

Po prvotných výkonnostných testoch sa superpočítač Perun umiestnil na 125. mieste globálneho rebríčka najvýkonnejších systémov TOP500.

