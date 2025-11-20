Fico o konsolidácii: Doslova vyhadzujeme peniaze do luftu, v roku 2026 už nemôžeme zvyšovať dane a škrtať

Foto: SITA/Národná rada SR

Lucia Mužlová
TASR
Skonštatoval, že je potrebné naštartovať hospodársky rast.

V roku 2026 už nemôžeme pokračovať takou konsolidáciou ako v rokoch 2024 a 2025. Na otvorení rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna to vo štvrtok vo svojom príhovore uviedol predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Skonštatoval, že je potrebné naštartovať hospodársky rast, ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) preto vyzval „vytiahnuť zo šuflíka“ pripravené infraštruktúrne projekty.

Predseda vlády v príhovore pripomenul, že úsek medzi Kriváňom a Mýtnou bol financovaný zo štátneho rozpočtu. Skonštatoval tiež, že v súčasnosti namiesto investícií do ďalších diaľnic a rýchlostných ciest musí vláda konsolidovať. „My doslova vyhadzujeme teraz peniaze do luftu, lebo musíme držať nejaké čísla kvôli tomu, že v roku 2023 sme dostali najhoršie verejné financie v celej Európskej únii,“ povedal Fico.

Foto: TASR – Daniel Stehlík

Premiér chce hospodársky rast

V budúcom roku však už podľa premiéra konsolidácia nemôže pokračovať takým spôsobom, ako v ostatných dvoch rokoch. „Už nie je priestor na zvyšovanie daní, už nie je priestor na škrtanie štandardov sociálneho štátu, my musíme ísť cez hospodársky rast,“ povedal Fico. Ministra dopravy preto vyzval, aby povyťahoval pripravené infraštruktúrne projekty, ktoré nie sú zafinancované, a vláda urobí všetko pre to, aby na tie menšie našla finančné prostriedky.

V súvislosti s otvorením úseku R2 medzi Kriváňom a Mýtnou premiér ocenil proces prípravy projektu i samotnú výstavbu diela. „Každý úsek diaľnice alebo rýchlostnej komunikácie je doslova požehnaním pre región. Aj tento úsek rýchlostnej komunikácie významne pomôže tomuto regiónu, pretože sme sa prakticky priblížili až k Lučencu,“ uviedol Fico.

Rýchlostnú cestu R2 Kriváň – Mýtna, ktorej súčasťou je i najdlhší most na Slovensku, slávnostne otvorili vo štvrtok pred poludním. Motoristi budú môcť úsek využívať od neskoršieho popoludnia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť
Na nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa staloNa nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa stalo
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac