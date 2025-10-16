Spustili prvý chatbot v slovenčine: Volá sa Sophia a je nesmierne dôležitý, anonymný a nezanechá žiadnu digitálnu stopu

Foto: sophia.chat

Lucia Mužlová
TASR
Spustili prvý chatbot v slovenčine pomáhajúci obetiam domáceho násilia.

Na Slovensku spustili prvý chatbot v slovenčine, ktorý pomáha obetiam domáceho násilia. Umelá inteligencia Sophia ponúka cez webovú stránku a komunikačné aplikácie nepretržitú anonymnú podporu. Na jej vývoji spolupracoval Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR) so švajčiarskou neziskovou organizáciou Spring ACT. TASR o tom informovala špecialistka pre primárnu prevenciu a osvetové činnosti Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách (KMC) IVPR Viera Böttcher.

Chatbot Sophia ponúka preživším domáceho násilia prístup k dôležitým informáciám, právnemu poradenstvu a kontaktom na podporné služby – anonymne, nepretržite a bez zanechania digitálnej stopy,“ vymenovala Böttcher.

Spresnila, že chatbot ponúka nielen prehľadné informácie o typoch a prejavoch násilia, ale aj personalizované usmernenia o právach a miestnych podporných službách, či bezpečný digitálny sejf pre uchovanie dôkazov o násilí a dôležitých dokumentov.

Až 85 % prípadov násilia ostáva nenahlásených

Böttcher ozrejmila, že pri uvedení chatbotky poskytlo odborné znalosti práve KMC. „Mnoho ľudí čelí zneužívaniu technológií na obťažovanie, ponižovanie, prenasledovanie či vydieranie. A dievčatá a ženy sú týmto digitálnym násilím ohrozené najviac. Spolupracovali sme na sprístupnení Sophie v slovenskom jazyku a s informáciami o možnostiach ochrany a podpory na Slovensku aj preto, že Sophia ukazuje želanú podobu technológií – sprostredkováva fakty a pomáha,“ zdôraznila špecialistka KMC a garantka Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie Barbora Burajová.

Upozornila, že domáce násilie je na Slovensku závažným problémom. Poukázala na to, že 38 percent žien zažilo od 15. roku života fyzické a/alebo sexuálne násilie a každoročne viac ako 100 000 žien zažije násilie zo strany súčasného alebo bývalého partnera. „Až 85 percent prípadov partnerského násilia ostáva nenahlásených. Chatbot Sophia sa snaží tento problém riešiť,“ podotkla.

Od svojho globálneho spustenia v roku 2021 sprostredkovala chatbotka Sophia viac ako 43.000 konverzácií vo vyše 172 krajinách a funguje už v 17 jazykoch.

