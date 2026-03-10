Spravodlivosti unikal 20 rokov: Slovenská polícia zadržala Interpolom hľadaného 50-ročného muža

Polícia zadržala medzinárodne hľadaného 50-ročného občana Egypta, ktorý je podozrivý z podvodu a legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Na muža bol od roku 2006 vydaný červený obežník Interpolu na podnet Interpolu Kuvajt. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Koncom februára 2026 v spolupráci s Národnou ústredňou Interpol Bratislava, oddelením cudzineckej polície Prešov a Mobilnou jednotkou PZ Prešov zadržali 50-ročného občana Egypta, ktorý na Slovensku vystupoval pod falošnou identitou Ahmed Mahmoud Mohamed,“ uviedol Hájek.
Peňažné podvody
Muž je podozrivý, že sa v roku 2006 dopustil trestného činu podvodu a legalizácie príjmov z trestnej činnosti. „Ako účtovník fondu Patient Assistance Fund mal sfalšovať šeky v celkovej hodnote približne 8,1 milióna eur a vyplatiť si ich pre vlastnú potrebu. V prípade vydania do Kuvajtu mu hrozí trest odňatia slobody až na 15 rokov,“ spresnil hovorca. Dodal, že totožnosť osoby polícia potvrdila pomocou technologických nástrojov Interpolu porovnaním fotografií a odtlačkov prstov s databázou Interpolu v Kuvajte.
Hájek objasnil, že 26. februára 2026 Krajský súd v Prešove rozhodol o vzatí muža do predbežnej väzby. Kuvajtské justičné orgány majú teraz 40 dní na zaslanie extradičných materiálov diplomatickou cestou. „Po ich doručení rozhodne krajský súd, či je extradícia prípustná a v prípade kladného rozhodnutia bude osoba po udelení súhlasu ministra spravodlivosti SR Borisa Suska (Smer-SD) vydaná do Kuvajtu,“ vysvetlil Hájek.
Nahlásiť chybu v článku