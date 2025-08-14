Správa, ktorá fanúšikov Karla nepoteší: Ivana Gottová musela pre zdravotné problémy stopnúť projekt

Vdova po legendárnom spevákovi Karlovi Gottovi prekvapila fanúšikov nečakanou správou. Projekt, ktorý mal byť poctou jeho pamiatke, sa v pôvodne plánovanej podobe neuskutoční.
Na svojom Instagrame zverejnila príspevok, v ktorom otvorene priznala, že jej rozhodnutie nebolo jednoduché. Po rokoch intenzívnej práce sa podľa vlastných slov musí sústrediť predovšetkým na seba a svoje zdravie.
Plány sa musia pozastaviť
„Človek mieni, život mení. A dnes to, žiaľ, platí aj pre mňa. Píše sa mi to veľmi ťažko, pretože možno mnohých z vás týmto sklamem, ale možno ma mnohí z vás naopak pochopia. Každý projekt má prinášať predovšetkým radosť. Nielen tým, pre ktorých je určený, ale aj tým, ktorí ho tvoria“, napísala Gottová v úvode svojho vyhlásenia.
„Ak zasahuje do zdravia, je na mieste povedať stop,“ vysvetlila dôvody, prečo sa rozhodla svoje plány zastaviť.
