Spoznáš, ktoré vianočné jedlo pripravujeme? Náš kvíz položí na lopatky až 66 % Slovákov

Varechy sa zahrievajú, zástery zapínajú a prvé zásoby koláčov už vychádzajú z pece.
V nádobách sú uložené linecké koláčiky a domov vonia ako cukráreň. Asi takto by sme opísali obdobie, v ktorom sa práve nachádzame. Ak už máte za sebou aspoň prvé kolo vianočného pečenia, dnešný kvíz by pre vás mohol byť hračkou. Navarili by ste pre celú rodinu aj bez receptu?
A pokiaľ sa vám náš dnešný kvíz páčil, nezabudnite si vyskúšať ďalšie v našej sekcii.
