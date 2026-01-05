Spoľahli sa na Rusko a tvrdo narazili: Útok USA ukázal vážne chyby v obrane Venezuely. Stíhačky vraj nemali ani motory

Foto: Profimedia

Martin Cucík
Operácia vo Venezuele ukázala, že vybrať si vhodného spojenca na obranu je podstatné.

Najnovšie udalosti z Venezuely ukázali stav ruských obranných systémov, ktoré mala krajina považovať za pilier svojej bezpečnosti. Po nedávnych leteckých úderoch vysvitlo, že veľká časť protivzdušnej obrany bola mimo prevádzky ešte pred samotným zásahom a nedokázala reagovať na hrozbu.

Venezuela mala byť jedna z najlepšie zabezpečených krajín Latinskej Ameriky. Neschopnosť protivzdušnej obrany reagovať počas americkej operácie, keď vojenské vrtuľníky leteli nad Caracasom bez toho, aby sa spustili rakety, stíhačky alebo prenosné protiletecké systémy, bola preto prekvapivá.

Rusko ako nespoľahlivý partner

Útoky ukázali vážne prevádzkové chyby, slabú koordináciu a možný kolaps systému ochrany vzdušného priestoru. Krajina sa pritom spoliehala na ruské systémy, tie však totálne zlyhali. Informoval o tom portál Defence Blog.

Podľa viacerých zdrojov bola venezuelská protivzdušná obrana už dlhší čas v katastrofálnom stave. Nedostatok pravidelnej údržby, chýbajúce opravy a predovšetkým absencia potrebných náhradných dielov značne obmedzili schopnosť ruských systémov plniť bojové úlohy.

Z dvanástich systémov Buk bolo funkčných iba 5, systém S-300V, podobný tomu, aký sme my darovali Ukrajine, vraj nefungoval ani jeden.

Moskva pritom podľa správ nesplnila sľuby týkajúce sa servisu a technickej podpory, čo stav ešte zhoršilo.

Stíhačkám chýbali motory a elektronika

Kolaps sa netýkal len protivzdušnej obrany. Problémy zasiahli aj venezuelské letectvo, ktoré prevádzkuje ruské stíhačky Su-30MK2. Väčšina flotily bola podľa zdrojov dlhodobo uzemnená pre nedostatok prevádzkyschopných motorov a elektroniky.

Bez dodávok náhradných dielov nebolo možné lietadlá opraviť ani modernizovať. Operácia vo Venezuele tak naplno odhalila slabiny medzinárodných spojenectiev, v tomto prípade hlavne tých s Ruskom.

