USA oznámili nové sankcie voči Iránu krátko po spoločných rokovaniach. Teherán ich predtým označil za pozitívne

Spojené štáty v piatok oznámili nové sankcie zamerané na obmedzenie vývozu ropy z Iránu. Stalo sa tak krátko po spoločných rokovaniach v Ománe, ktoré Teherán označil za „pozitívne“. Opatrenia USA sa okrem samotného exportu suroviny vzťahujú aj na 14 tankerov. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Sankcie sa týkajú 15 subjektov, dvoch osôb a 14 plavidiel tieňovej flotily spojených s „nelegálnym obchodom s iránskou ropou, ropnými a petrochemickými produktmi“, uviedlo americké ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení.
Dodalo, že nariadi blokovanie všetkých transakcií so 14 plavidlami, ktoré údajne prepravujú iránsku ropu vrátane lodí plaviacich sa pod vlajkou Turecka, Indie a Spojených arabských emirátov.
Príjmy má využívať na vykonávanie škodlivých aktivít
Podľa rezortu tieto subjekty generovali príjmy, ktoré „iránsky režim využíva na vykonávanie svojich škodlivých aktivít“. „Namiesto investovania do blahobytu vlastného obyvateľstva a rozpadajúcej sa infraštruktúry iránsky režim naďalej financuje destabilizačné činnosti po celom svete a zintenzívňuje represie vo vnútri Iránu,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení.
Americký rezort diplomacie zdôraznil, že ak sa Teherán bude naďalej vyhýbať sankciám a generovať príjmy z ropy a petrochemických produktov na financovanie „utláčateľského správania sa a podporu teroristických aktivít a svojich zástupcov“, Spojené štáty budú konať tak, aby iránsky režim a jeho partneri niesli za svoje činy zodpovednosť.
Hovorca ministerstva zahraničných vecí Tommy Pigott povedal, že americký prezident Donald Trump je „odhodlaný znížiť nelegálny vývoz ropy a petrochemických produktov iránskym režimom v rámci snahy o maximálny tlak, ktorú má jeho administratíva“.
Vyzerá to tak, že Irán vnímal situáciu inak
V ománskej metropole Maskat v piatok krátko pred oznámením spomínaných sankcií rokovali predstavitelia USA a Iránu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí označil atmosféru na stretnutí so zástupcami Spojených štátov za „pozitívnu“.
„Vo veľmi pozitívnej atmosfére sme si vymenili argumenty a druhá strana sa s nami podelila o svoje názory,“ vyjadril sa bezprostredne po rozhovoroch Arákčí pre iránsku štátnu televíziu. Piatkové rokovania sa podľa neho zameriavali len na jadrovú otázku.
