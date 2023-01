Spíte 7 a viac hodín, no aj tak sa ráno budíte unavení? Toto by ste podľa odborníčky mali vedieť

Telo každého človeka je iné, vo všeobecnosti ale prevláda názor, že by sme mali každý spať aspoň 7 až 8 hodín. Po takomto odpočinku by sa mal človek zobudiť svieži a pripravený do nového dňa. Čo to ale znamená, ak ste aj po 7 hodinách spánku unavení?

Sme hladnejší, metabolizmus je pomalší

Ako informuje Mail Online, osobná trénerka Rachael Attardová sa rozhodla podeliť o niekoľko rád, čo robiť v prípade, ak spíte 7 a viac hodín, no stále sa budíte unavení. Attardová na svojom Instagrame píše, že nedostatok kvalitného spánku má na naše zdravie vážny dopad. Okrem iného môže viesť k obezite, úzkosti a k depresii a ovplyvňuje dokonca aj libido.

Osobná trénerka tvrdí, že až tretinu dospelej populácie trápi spánková deprivácia. Dodáva, že vysoká hladina stresu zapríčiňuje vysoké hladiny kortizolu v tele. Ak stres pretrváva dlhodobo, hladiny kortizolu následne môžu byť prinízke. Následkom toho utrpia aj ďalšie hormonálne systémy v tele.

Hormonálna nerovnováha spôsobená nedostatkom spánku môže v tele napáchať poriadnu neplechu. Môže napríklad zapríčiniť, že viac pociťujeme hlad, máme tendenciu prejedať sa a náš metabolizmus je pomalší.

Dajte si čaj a teplú sprchu

Priberáme na váhe, sme vyčerpanejší a dostaviť sa môžu aj pocity úzkosti a depresie. Ak pravidelne spíte menej ako 6 hodín, hroziť môžu aj kardiovaskulárne ochorenia, znížená imunita, inzulínová rezistencia, zvýšené riziko vzniku rakoviny či Alzheimerovej choroby.

Attardová hovorí, že to najlepšie, čo pre seba môžete urobiť, je vytvoriť si pevný spánkový režim, teda ísť spať a vstávať približne v rovnakom čase. Uistite sa, že je vaša spálňa dostatočne tmavá a chladná. Navyše, najmenej dve hodiny pred spaním by ste už nemali jesť žiadne jedlo.

Ideálne je dve hodiny pred spaním vyhýbať sa aj displejom a silnému svetlu, keďže to môže ovplyvniť tvorbu melatonínu. Ráno po zobudení by ste sa aspoň na 10 minút mali vystaviť slnečnému žiareniu. Nezabúdajte na pravidelný pohyb, Attardová odporúča prechádzky, jogu a strečing.

Pracujte so stresom

Viac oddýchnutí sa budete budiť aj vďaka tomu, že zo svojho jedálnička vynecháte nadmerné množstvo cukru, alkoholu a kofeínu. Ideálne by podľa osobnej trénerky bolo nekonzumovať kofeín už po 10 ráno a jesť jedlá bohaté na bielkoviny a zdravé tuky (napríklad avokádo a orechy). Odporúča tiež dopriať si hodinu pred spaním teplú sprchu a popíjať kamilkový čaj, aby ste upokojili svoj centrálny nervový systém.

Na záver dodáva, aké dôležité je pracovať so stresom. Ten je síce každodennou súčasťou nášho života, no občas si ho privodzujeme sami a viac, ako je potrebné. Myslite na to, že nemusí byť každý perfekcionista a nemusí byť vždy všetko dokonalé, fyzické, ale aj psychické zdravie je dôležitejšie.