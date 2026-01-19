Speváčka Monika Bagárová priznala zdravotné problémy: Prvé dni na dovolenke boli poriadne náročné

Foto: Instagram (bagarovamonika)

Frederika Lyžičiar
Po zaťažkávajúcich dňoch si konečne vydýchla.

Dovolenka, ktorá mala byť oddychom, sa zmenila na skúšku trpezlivosti, no dnes už prevláda pokoj, slnko a vďačnosť za spoločný čas.

Speváčka, ktorej životnú aj kariérnu cestu výrazne ovplyvnila spevácka súťaž SuperStar, sa fanúšikom prihovorila z dovolenky, ktorá sa nezačala úplne najideálnejšie. Na Instagrame sa zdôverila speváčka Monika Bagárová, že na Malé Divy, na ktoré išla s podnikateľom Leonard Lejak a dcérkou Ruminkou, neprežívala ideálny začiatok dovolenky pre zdravotné problémy, ktoré ju sužovali.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Monika Bagárová (@bagarovamonika)

Náročný začiatok vysnívanej cesty

„Cesta sem bola… náročná,“ napísala speváčka. „Prvé dva dni som bola úprimne dosť nepoužiteľná, antibiotiká, lieky a zápal horných dýchacích ciest nie sú úplne ideálni parťáci na dlhý let ani na vysnívanú dovolenku.“ Zlepšenie prišlo až neskôr. „Dnes už ale konečne zase dýcham, usmievam sa a začínam si to tu naozaj užívať,“ odkázala fanúšikom.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Monika Bagárová (@bagarovamonika)


Nadšenie neskrývala ani z miesta, kde trávi dovolenku. „Pretože toto miesto je nádherné.“ Silné emócie však smerovali najmä k rodine. „A hlavne som tu so svojimi dvoma láskami,“ zdôraznila. Záver jej odkazu sa niesol v pokojnom a najmä vďačnom duchu: „Teraz už len pokoj, slnko, spoločný čas a vďačnosť. A kúsok tohto tepla posielame aj k nám,“ napísala na koniec.

Vlna podpory od fanúšikov

