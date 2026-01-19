Speváčka Monika Bagárová priznala zdravotné problémy: Prvé dni na dovolenke boli poriadne náročné

Dovolenka, ktorá mala byť oddychom, sa zmenila na skúšku trpezlivosti, no dnes už prevláda pokoj, slnko a vďačnosť za spoločný čas.
Speváčka, ktorej životnú aj kariérnu cestu výrazne ovplyvnila spevácka súťaž SuperStar, sa fanúšikom prihovorila z dovolenky, ktorá sa nezačala úplne najideálnejšie. Na Instagrame sa zdôverila speváčka Monika Bagárová, že na Malé Divy, na ktoré išla s podnikateľom Leonard Lejak a dcérkou Ruminkou, neprežívala ideálny začiatok dovolenky pre zdravotné problémy, ktoré ju sužovali.
Náročný začiatok vysnívanej cesty
„Cesta sem bola… náročná,“ napísala speváčka. „Prvé dva dni som bola úprimne dosť nepoužiteľná, antibiotiká, lieky a zápal horných dýchacích ciest nie sú úplne ideálni parťáci na dlhý let ani na vysnívanú dovolenku.“ Zlepšenie prišlo až neskôr. „Dnes už ale konečne zase dýcham, usmievam sa a začínam si to tu naozaj užívať,“ odkázala fanúšikom.
Nadšenie neskrývala ani z miesta, kde trávi dovolenku. „Pretože toto miesto je nádherné.“ Silné emócie však smerovali najmä k rodine. „A hlavne som tu so svojimi dvoma láskami,“ zdôraznila. Záver jej odkazu sa niesol v pokojnom a najmä vďačnom duchu: „Teraz už len pokoj, slnko, spoločný čas a vďačnosť. A kúsok tohto tepla posielame aj k nám,“ napísala na koniec.
