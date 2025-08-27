Speváčka Jessie J úprimne prehovorila o boji s rakovinou: Priznala, že cíti, ako jej choroba ukradla čas so synom

Speváčka Jessie J sa otvorene priznala, že jej boj s rakovinou prsníka zásadne zmenil pohľad na život. Síce lekári ochorenie zachytili včas, zákroky a zotavovanie ju pripravili o vzácne chvíle s dvojročným synom Skym.
Magazín Daily Mail uviedol, že 37-ročná umelkyňa prehovorila o svojej diagnóze a živote po operácii v najnovšej epizóde podcastu Great Company Jamieho Lainga. Rozhovor nahrávala v dvoch častiach – prvú ešte v čase oznámenia diagnózy, druhú už po mastektómii.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Pocit ukradnutého času
Jessie priznala, že najťažšie pre ňu bolo to, ako jej liečba zasiahla do vzťahu so synom. „Včera som sa rozplakala. Mám pocit, že nemôžem byť mamou svojmu synovi a chýba mi. Mám pocit, že rakovina mi ukradla spomienky s mojím chlapcom,“ povedala otvorene.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Speváčka opísala, ako rýchlo sa deti menia a ako bolestivo vnímala, že niektoré momenty nestihla zažiť. „Vynechala som veci kvôli liečbe a s batoľaťom sa veci menia tak rýchlo. Niektoré dni sú hrozné.“
Nahlásiť chybu v článku