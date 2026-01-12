Spev v japončine jej dal zabrať. Helena Vondráčková priznala najväčšie výzvy, ktoré mnohých odrovnajú

Foto: Instagram.com/helenavondrackovacz

Jana Petrejová
Bolo to náročné. 

Spevácka legenda Helena Vondráčková patrí už desaťročia medzi najvýraznejšie osobnosti česko-slovenskej hudobnej scény. Jej život však nebol len o potlesku, vypredaných koncertoch a úspechoch.

V úprimnom rozhovore pre český portál PrahaIN.cz sa rozhodla pootvoriť dvere do svojho súkromia a zaspomínať si okrem iného na okamihy, ktoré jej priniesli radosť a pocit naplnenia, ale aj na náročné profesné skúšky.

Čo jej spravilo najväčšiu radosť?

Leto minulého roku bolo v znamení osláv a koncertov. Helena Vondráčková si vtedy štrngla s kamarátmi a kolegami k svojim 78. narodeninám, čo bolo zároveň obdobie, keď sa mnohí zvyknú zastaviť a zrekapitulovať, čo všetko zažili a čo by si priali. U speváčky to bolo jednoznačné. „Úprimne? Zdravie. Pretože keď je zdravie, všetko ostatné sa dá zvládnuť. A potom byť obklopená ľuďmi, ktorí ma majú radi a ja ich. To je pre mňa ten najväčší dar,” prezradila svoju najväčšiu túžbu.

Padla tiež reč na to, čo by odkázala svojmu mladšiemu „ja“ zo 60. rokov. „Neboj sa ničoho, choď si za svojím srdcom. A nezabudni sa občas zastaviť a len tak si užiť život,“ uviedla popová diva, ktorá za svoju kariéru, trvajúcu viac než 66 rokov, zažila mnoho rôznych momentov, ktoré ju rozosmiali, potešili, no taktiež ju aj poriadne preskúšali.

Doteraz nezabudne na jednu z najšťastnejších chvíľ, ktorá jej utkvela v pamäti. „Tých okamihov bolo viac, ale nezabudnem nikdy na moment, keď som prvýkrát stála pred zaplnenou Lucernou v roku 1964 a zvíťazila v súťaži Hľadáme nových spevákov,“ priznala Helena príjemné minúty vo svojom pracovnom živote.

Avšak aj v tom osobnom sa jej udialo niečo, čo zaradila medzi tie „naj“. „A tiež na svadbu s Martinom alebo na dve vystúpenia v slávnej newyorskej Carnegie Hall. To sú tie momenty, keď človek vie, že je na správnom mieste,“ doplnila spevácka legenda, ktorá sa aj po dlhých rokoch stále drží nohami pri zemi, nemá hviezdne maniere a je skromná.

Doteraz si pamätá texty v cudzích jazykoch

