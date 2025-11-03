Nikdy nebola nepríjemná na ľudí. Helena Vondráčková priznala jednu vzácnu vec, ktorú mnoho slávnych ľudí nemá

Na pódiu je ako ryba vo vode. Stálica na hudobnej scéne nepoľavuje a naďalej sa venuje svojej vášni, ktorou je spev. Pre fanúšikov pripravuje jednu novinku za druhou a zdá sa, že s tým neplánuje skončiť. Funguje tak už vyše 60 rokov a pribrzdiť sa nechystá.
Patrí medzi najznámejšie speváčky v Česku i na Slovensku. V pomerne mladom veku sa stala veľkou hviezdou, a zatiaľ čo iní úspešnejší ľudia nemohli kedysi opustiť republiku, jej sa to podarilo a precestovala svet. A hoci získala slávu, po ktorej túžia mnohí umelci, nič to s ňou nespravilo a o pokoru neprišla, ako uviedla v rozhovore s Majkom Spiritom.
Čím sa riadila?
Helena Vondráčková je jedinečná v tom, že napriek veľkému úspechu stále stojí nohami na zemi. „To som si priniesla do vienka z domu. Ja som mala strašne milú babičku a pamätám si na jej vetu a tej som sa držala celý život,“ prezradila popová diva.
Stará mama jej prízvukovala dve veci. „Keď som začala spievať, ona mi hovorila, že: Helenka, ty budeš jedného dňa slávna a už teraz si slávna. Ale nezabudni na jednu vec. Zostaň nohami na zemi a buď skromná a to ti prinesie to, čo chceš dosiahnuť. A je to tak,“ pokračovala speváčka. „Ja som nikdy nemala žiadne hviezdne maniere. Nikdy,“ doplnila.
Spevácka legenda sa vždy vedela prispôsobiť situácii, ktorá bola. „Nikdy som nebola nepríjemná na ľudí. Mám rada pohodu, som Rak. Takže aj toto znamenie ma asi v tom podporilo. Proste som všetko prijímala tak, ako to prišlo,“ priznala Helena Vondráčková.
