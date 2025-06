Spadol z pódia priamo pred očami divákov. Juraj Kemka sa chcel pokloniť, no skončil s následkami a bolesťou

Keď sa potlesk zmení na pád a úsmev na bolesť, je jasné, že aj na divadelných doskách sa môže udiať nečakaná dráma. Obľúbený slovenský herec Juraj Kemka zažil na vlastnej koži, že zákernosti číhajú aj tam, kde by ich nikto nečakal.

Ako prezradil Juraj Kemka v podcaste Bekimovo horúce kreslo, čo malo byť čerešničkou na torte vydareného predstavenia, sa zmenilo na poriadny trapas a bolestivý zážitok. Populárny 49-ročný herec spadol z pódia priamo na diváčku v prvom rade a zlomil si rebro, pričom incident sa odohral pred zrakmi šokovaných divákov.

Klaňačka, ktorá sa zmenila na pascu

Po skončení inscenácie Na koho to slovo padne, v ktorej účinkuje päť hercov a ktorá sa vyznačuje rýchlym tempom a výrazným fyzickým nasadením, došlo k nečakanému a nepríjemnému momentu. „Tam sme piati chalani, má to hodinu a pol a je to fyzicky dosť náročné predstavenie. Beháme po javisku, jednoducho si môžeš ublížiť kedykoľvek,“ vysvetľuje Juraj Kemka. Paradoxne sa mu však nič nestalo počas samotnej hry – k úrazu došlo až po nej, keď sa herci prišli pokloniť divákom.

Ako herec spomína, presné miesto si už nepamätá, no priestor, kde sa incident odohral, nebol ideálne vyriešený. „Myslím, že to bolo v Bytči, nepamätám si úplne presne. Javisko končilo a potom bola taká polmetrová medzera a za tou medzerou kovová, asi 5 centimetrov široká konštrukcia, nerozumiem, prečo tam je, ale bola tam,“ priblížil. Oslnený svetlami si nevšimol medzeru a okraj kovovej konštrukcie si omylom zamieňal s koncom pódia, čo sa mu v sekunde vypomstilo.

Pád medzi divákov