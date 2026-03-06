Soňa Müllerová stavila na odvážnu kombináciu: Pre niekoho ideálna, pre iného už veľa

Jar je čas, keď mnohé ženy prirodzene siahajú po nových módnych kombináciách a do popredia sa dostávajú svieže farby či zaujímavé strihy. Inšpiráciu môže priniesť aj moderátorka Soňa Müllerová, ktorá rada experimentuje s trendmi a ukazuje, že elegancia sa dá nosiť hravo a s ľahkosťou.
Tá sa na Instagrame pochválila veľmi zaujímavým outfitom, v ktorom spojila viacero výrazných prvkov. Cit pre módu pritom u nej nie je žiadnou novinkou – nedávno zaujala aj elegantným outfitom s koženou vestou a taktiež aj tým, že prehovorila o túžbe po zásadnejšom životnom posune. Zdá sa, že energiu týchto zmien preniesla aj do svojho najnovšieho outfitu, ktorý pôsobí odvážne a sviežo.
Tentoraz tak upriamila pozornosť najmä na módu. Kombinácia asymetrie, čokoládovej hnedej a zvieracieho vzoru okamžite upútala pozornosť sledovateľov a vyvolala diskusiu o tom, ako odvážne možno kombinovať farby aj štýly. Moderátorka zvolila priliehavý top v čokoládovo hnedej farbe s asymetrickým výstrihom, ktorý doplnila tmavohnedými koženými nohavicami s vyšším pásom a výraznými lodičkami so zvieracím motívom.
Trendy, ktoré ožívajú s jarou
Soňa priznala v príspevku, že konkrétne príchod jari v nej prebúdza chuť experimentovať s módou. „Na jar ožíva moje módne cítenie a s radosťou objavujem nové trendy: asymetria, čokoládová hnedá a animal vzory. Za mňa perfektné kombo,“ napísala k fotografii outfitu.
Spojenie tmavohnedého topu, kožených nohavíc a výrazných topánok pôsobilo elegantne a veľmi štýlovo. Jednoduché kúsky doplnil výrazný detail v podobe zvieracieho vzoru, ktorý outfitu dodal moderný nádych.
