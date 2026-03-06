Soňa Müllerová stavila na odvážnu kombináciu: Pre niekoho ideálna, pre iného už veľa

Foto: Instagram (muller.sona)

Frederika Lyžičiar
Outfit, ktorý zaujal odvážnou kombináciou farieb aj detailov.

Jar je čas, keď mnohé ženy prirodzene siahajú po nových módnych kombináciách a do popredia sa dostávajú svieže farby či zaujímavé strihy. Inšpiráciu môže priniesť aj moderátorka Soňa Müllerová, ktorá rada experimentuje s trendmi a ukazuje, že elegancia sa dá nosiť hravo a s ľahkosťou.

Tá sa na Instagrame pochválila veľmi zaujímavým outfitom, v ktorom spojila viacero výrazných prvkov. Cit pre módu pritom u nej nie je žiadnou novinkou – nedávno zaujala aj elegantným outfitom s koženou vestou a taktiež aj tým, že prehovorila o túžbe po zásadnejšom životnom posune. Zdá sa, že energiu týchto zmien preniesla aj do svojho najnovšieho outfitu, ktorý pôsobí odvážne a sviežo.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Sona Mullerova (@muller.sona)


Tentoraz tak upriamila pozornosť najmä na módu. Kombinácia asymetrie, čokoládovej hnedej a zvieracieho vzoru okamžite upútala pozornosť sledovateľov a vyvolala diskusiu o tom, ako odvážne možno kombinovať farby aj štýly. Moderátorka zvolila priliehavý top v čokoládovo hnedej farbe s asymetrickým výstrihom, ktorý doplnila tmavohnedými koženými nohavicami s vyšším pásom a výraznými lodičkami so zvieracím motívom.

Trendy, ktoré ožívajú s jarou

Soňa priznala v príspevku, že konkrétne príchod jari v nej prebúdza chuť experimentovať s módou. „Na jar ožíva moje módne cítenie a s radosťou objavujem nové trendy: asymetria, čokoládová hnedá a animal vzory. Za mňa perfektné kombo,“ napísala k fotografii outfitu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Sona Mullerova (@muller.sona)


Spojenie tmavohnedého topu, kožených nohavíc a výrazných topánok pôsobilo elegantne a veľmi štýlovo. Jednoduché kúsky doplnil výrazný detail v podobe zvieracieho vzoru, ktorý outfitu dodal moderný nádych.

Fanúšičky ju označujú za inšpiráciu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
