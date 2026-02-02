Sociálna poisťovňa dala v čase konsolidácie 11 miliónov eur na nové priestory: PS žiada o vysvetlenie

Foto: reprofoto, Facebook.com (Euroterrace Žilina) / TASR, Jakub Kotian

Michaela Olexová
TASR
„Je nemysliteľné, aby v čase, keď ľudia platia stále viac na svojich odvodoch aj do Sociálnej poisťovne, tieto peniaze tiekli do pochybných nákupov."

Opozičná strana PS chce zvolať mimoriadne rokovanie Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci, na ktorom bude žiadať o vysvetlenie nákupu budovy novej pobočky Sociálnej poisťovne (SP) v Žiline od generálneho riaditeľa SP Michala Tarišku, ako aj od ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erika Tomáša (Hlas-SD).

Uviedla to v pondelok na brífingu podpredsedníčka PS a Výboru NR SR pre sociálne veci Simona Petrík. SP vyjadrenia PS o predraženom nákupe priestorov, ako aj o konflikte záujmov šéfa SP odmieta.

Petrík: Peniaze nemôžu tiecť do pochybných nákupov

„Je nemysliteľné, aby v čase, keď ľudia platia stále viac na svojich odvodoch aj do Sociálnej poisťovne, tieto peniaze tiekli do pochybných nákupov. Nenecháme to len tak. Budeme iniciovať mimoriadny výbor pre sociálne veci, kde si zavoláme pána Tarišku aj ministra práce Erika Tomáša. Budeme od nich žiadať vysvetlenia. Firmy sú na kolenách a ľudí trápi drahota, miliónové kšefty nesmieme tolerovať,“ spresnila Petrík.

Nadácia Zastavme korupciu informovala, že SP si kúpila v čase konsolidácie nové priestory v budove Euroterrace v Žiline za vyše 11 miliónov eur a za neštandardných okolností.

Pre kúpu novej žilinskej pobočky sa rozhodla aj na úkor toho, že iné pobočky s pretekajúcimi strechami musia na opravu počkať. Budova patrila do portfólia 365.bank.

Nákup podľa nadácie inicioval šéf poisťovne Michal Tariška, ktorý v minulosti v 365.bank sám pôsobil vo vysokých manažérskych funkciách a v súčasnosti má spoločnú chatu v Mýte pod Ďumbierom s finančným riaditeľom 365.invest.

Je to dcérska firma 365.bank a z jej portfólia budova v Žiline pochádzala. Tariška podľa nadácie v súčasnosti vlastní s členom predstavenstva 365.invest Jozefom Šimovčíkom spoločnú chatu v Mýte pod Ďumbierom.

Sociálna poisťovňa vyjadrenia PS odmieta

