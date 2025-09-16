Socialisti povedali dosť: Smer čaká definitívne vylúčenie z európskej rodiny, Fico stratí napojenie na hlavný politický prúd

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
Európski socialisti dali Ficovi stopku.

Strana európskych socialistov (PES) už viac nechce mať nič spoločné so Smerom Roberta Fica. Očakáva sa, že na kongrese v Amsterdame v októbri sa rozhodne o jeho definitívnom vylúčení.

Ako informoval portál Euractiv, členstvo Smeru je pozastavené od októbra 2023, keď Fico vytvoril vládu s nacionalistami. Socialistická rodina mu to spočiatku tolerovala, no ďalšie kroky ich trpezlivosť úplne vyčerpali.

Od pozastavenia k vylúčeniu

Problémom je nielen Ficovo otvorené nadbiehanie Vladimírovi Putinovi a Si Ťin-pchingovi, ale aj zásahy do fungovania médií a inštitúcií doma. Európski socialisti zároveň kritizujú, že Smer brzdil spoločné kroky Únie proti Moskve, od snáh o tvrdšie sankcie až po znižovanie závislosti od ruských energií.

Ak bude rozhodnutie schválené, Smer stratí poslednú formálnu väzbu na hlavný politický prúd v Európe. Už dnes jeho europoslanci pôsobia na okraji Európskeho parlamentu a Robert Fico sa ocitne v úplnej izolácii. Ako pripomína Euractiv, podobný krok urobili socialisti aj v roku 2023, keď zbavili statusu pozorovateľa stranu Georgian Dream v Gruzínsku pre jej prorusky orientovanú politiku.

Hlas zostáva suspendovaný

Odlišná situácia je pri strane Hlas, ktorá vznikla odštiepením od Smeru. Tá zostáva naďalej suspendovaná, no vylúčenie jej zatiaľ nehrozí.

Foto: SITA – Milan Illík

Krok PES je vnímaný aj ako signál, že európski socialisti chcú reagovať rýchlejšie než iné politické rodiny. Pre porovnanie, stredopravá EPP sa roky zdráhala rozlúčiť s Viktorom Orbánom a stále zvažuje, ako sa postaviť k strane srbskej hlavy štátu Aleksandara Vučića. Oslabenie sociálnej demokracie je pritom citeľné v celej Európe.

Lídermi socialistov je dnes len hŕstka premiérov a prezidentov, ktorí sa skôr hádajú než spolupracujú. Napätie sa ukázalo aj nedávno, keď španielsky premiér Pedro Sánchez podporil pro-palestínskych demonštrantov, zatiaľ čo jeho dánska kolegyňa Mette Frederiksenová sa od jeho postoja dištancovala. Napriek vnútorným sporom chcú socialisti v Amsterdame ukázať, že majú jasné červené línie. Fico a jeho Smer sa tak definitívne ocitnú mimo ich sveta.

