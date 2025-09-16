Socialisti povedali dosť: Smer čaká definitívne vylúčenie z európskej rodiny, Fico stratí napojenie na hlavný politický prúd

Strana európskych socialistov (PES) už viac nechce mať nič spoločné so Smerom Roberta Fica. Očakáva sa, že na kongrese v Amsterdame v októbri sa rozhodne o jeho definitívnom vylúčení.
Ako informoval portál Euractiv, členstvo Smeru je pozastavené od októbra 2023, keď Fico vytvoril vládu s nacionalistami. Socialistická rodina mu to spočiatku tolerovala, no ďalšie kroky ich trpezlivosť úplne vyčerpali.
Od pozastavenia k vylúčeniu
Problémom je nielen Ficovo otvorené nadbiehanie Vladimírovi Putinovi a Si Ťin-pchingovi, ale aj zásahy do fungovania médií a inštitúcií doma. Európski socialisti zároveň kritizujú, že Smer brzdil spoločné kroky Únie proti Moskve, od snáh o tvrdšie sankcie až po znižovanie závislosti od ruských energií.
Ak bude rozhodnutie schválené, Smer stratí poslednú formálnu väzbu na hlavný politický prúd v Európe. Už dnes jeho europoslanci pôsobia na okraji Európskeho parlamentu a Robert Fico sa ocitne v úplnej izolácii. Ako pripomína Euractiv, podobný krok urobili socialisti aj v roku 2023, keď zbavili statusu pozorovateľa stranu Georgian Dream v Gruzínsku pre jej prorusky orientovanú politiku.
Hlas zostáva suspendovaný
Odlišná situácia je pri strane Hlas, ktorá vznikla odštiepením od Smeru. Tá zostáva naďalej suspendovaná, no vylúčenie jej zatiaľ nehrozí.
Krok PES je vnímaný aj ako signál, že európski socialisti chcú reagovať rýchlejšie než iné politické rodiny. Pre porovnanie, stredopravá EPP sa roky zdráhala rozlúčiť s Viktorom Orbánom a stále zvažuje, ako sa postaviť k strane srbskej hlavy štátu Aleksandara Vučića. Oslabenie sociálnej demokracie je pritom citeľné v celej Európe.
Lídermi socialistov je dnes len hŕstka premiérov a prezidentov, ktorí sa skôr hádajú než spolupracujú. Napätie sa ukázalo aj nedávno, keď španielsky premiér Pedro Sánchez podporil pro-palestínskych demonštrantov, zatiaľ čo jeho dánska kolegyňa Mette Frederiksenová sa od jeho postoja dištancovala. Napriek vnútorným sporom chcú socialisti v Amsterdame ukázať, že majú jasné červené línie. Fico a jeho Smer sa tak definitívne ocitnú mimo ich sveta.
