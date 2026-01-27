SNS chcela znížiť tresty za extrémizmus, teraz svoj návrh stiahla. Zvláštny návrh mnohých pobúril

Koaličná strana SNS stiahla z rokovania schôdze Národnej rady (NR) SR viaceré návrhy z jej dielne. Týka sa to aj novely Trestného zákona, ktorá mala znížiť tresty za extrémistické trestné činy. Návrh národniarov na stiahnutie viacerých bodov schválil v utorok parlament.
Okrem novely Trestného zákona SNS z rokovania stiahla aj úpravu zákona o štátnych symboloch SR, zmenu Zákonníka práce, novely zákona o obecnej polícii, zákona o sociálnom poistení a zákona o dani z príjmov.
Úprava trestných sadzieb
Stiahnutie novely Trestného zákona už skôr avizoval predseda poslaneckého klubu Hlas-SD Róbert Puci. Informoval, že do parlamentu príde potom spoločný koaličný návrh zmien v Trestnom zákone, ale až po dohode s Ministerstvom spravodlivosti SR.
Novelu predložila skupina poslancov za SNS do parlamentu v januári. Navrhla v nej okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chcela znížiť horné hranice sadzieb. Odôvodnila to tým, že treba racionálnejšie a diferencovanejšie nastaviť trestné sadzby.
